Η Ισπανία φλέγεται, δύο νεκροί - Ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ (Βίντεο)

Φωτογραφία: Lalo R. Villar/AP
14 πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε σε επτά ισπανικές περιοχές. Η Μαδρίτη ζήτησε να της σταλούν δύο αεροσκάφη Canadair.

Οι φωτιές που μαίνονται στην Ισπανία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, με χιλιάδες στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, ενώ μαζικές είναι οι εκκενώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ώρες. Η Μαδρίτη χθες Τετάρτη απηύθυνε έκκληση να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλοϋποστήριξη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς πολλαπλά πύρινα μέτωπα σαρώνουν ακόμη τη χώρα της Ιβηρικής, ζητώντας να σταλούν «δυο αεροσκάφη Canadair», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

{https://www.youtube.com/watch?v=qwPXGTju2JA}

Υποβάλαμε επίσημα απόψε (σ.σ. χθες Τετάρτη το βράδυ) το αίτημα στην ΕΕ» και «ζητήσαμε δυο αεροσκάφη Καναντέρ», ανέφερε ο Ισπανός υπουργός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

14 ενεργά μέτωπα

Για «σαφή προειδοποίηση» των επιπτώσεων της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, έκανε λόγο η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας. Η Σάρα Άγκεσεν δήλωσε ότι οι 14 πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε σε επτά ισπανικές περιοχές αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της ιδιαίτερης ευπάθειας της χώρας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η Άγκεσεν δήλωσε ότι ενώ ορισμένες από τις πυρκαγιές φαίνεται να έχουν ξεκινήσει σκόπιμα, τα φονικά μέτωπα ήταν μια σαφής ένδειξη της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και της ανάγκης για καλύτερη προετοιμασία και πρόληψη.

{https://www.youtube.com/watch?v=-VA5lxOZ2ig}

«Οι πυρκαγιές είναι ένα από τα μέρη των επιπτώσεων αυτής της κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά την πρόληψη», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Οι θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιας Ισπανίας ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Νεκροί, τραυματίες, χιλιάδες εκκενώσεις

Ένας 35χρονος εθελοντής πυροσβέστης πέθανε την Τρίτη στην βορειοδυτική ισπανική περιοχή Καστίλλη και Λεόν, όπου οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την εκκένωση περισσότερων από 8.000 κατοίκων, ενώ επτά άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Τέσσερα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγες ώρες πριν τον πυροσβέστη είχε πεθάνει ένας 50χρονος άνδρας που υπέστη εγκαύματα κατά 98% ενώ προσπαθούσε να σώσει άλογα από έναν φλεγόμενο στάβλο κοντά στη Μαδρίτη.

{https://www.facebook.com/reel/1333067558213817}

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, η πυρκαγιά στη Μαδρίτη είχε τεθεί υπό έλεγχο, αλλά οι πυρκαγιές στην βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας είχαν καταστρέψει 30.000 στρέμματα γης μέχρι το τέλος της ημέρας.

«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ. «Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει σοβαρή. Ευχαριστώ, για άλλη μια φορά, όλους εσάς που εργάζεστε ακούραστα».

Με πληροφορίες από Guardian

