Ο Πούτιν ετοιμάζει δοκιμή νέου πυραύλου, παρά την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ

Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE
Η δοκιμή λογικά είχε προγραμματιστεί προτού συμφωνηθεί η συνάντηση, αλλά ο Πούτιν δεν σταμάτησε τις ετοιμασίες.

Η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζεται για δοκιμή νέου πυρηνικού πυραύλου cruise, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς ερευνητές και δυτική πηγή ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, παρά την επικείμενη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή.

Ο Τζέφρι Λιούις, του Middlebury Institute of International Studies και ο Ντέκερ Έβελεθ του CNA κατέληξαν σε αυτή την εκτίμηση ξεχωριστά, μελετώντας τις δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε τις τελευταίες εβδομάδες η εταιρεία Planet Labs.

Οι δύο ερευνητές συμφώνησαν ότι οι φωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένη δραστηριότητα στο πεδίο δοκιμών Πάνκοβο, στη θάλασσα Μπάρεντς, μεταξύ άλλων αύξηση του προσωπικού και του εξοπλισμού, των πλοίων και των αεροσκαφών που σχετίζονται με προηγούμενες δοκιμές του 9M730 Burevestnik.

«Μπορούμε να δούμε τη δραστηριότητα στο πεδίο δοκιμών, που αφορά τόσο τεράστιο όγκο προμηθειών που φτάνουν για την υποστήριξη επιχειρήσεων, όσο και κινητικότητα στο σημείο όπου εκτοξεύουν τον πύραυλο», δήλωσε στο Reuters ο Λιούις.

Δυτική πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζει δοκιμή του Burevestnik. Η δοκιμή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, σημείωσε ο Λιούις, κάτι που θα επισκίαζε τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο Burevestnik είναι «αόρατος» στις σημερινές και τις μελλοντικές αντιπυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης. Αλλά πολλοί ειδικοί έχουν πει ότι είναι ασαφές αν ο πύραυλος μπορεί να αποφύγει τις άμυνες, όπως και ότι δεν θα δώσει στη Μόσχα δυνατότητες που δεν έχει ήδη.

Η δοκιμή θα είχε προγραμματιστεί πολύ πριν από τη συνάντηση που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επισημαίνουν οι ερευνητές και ειδικοί. Όμως, ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε «παγώσει» τις προετοιμασίες, για να δείξει ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να ξεκινήσει εκ νέου τις συζητήσεις με την Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Μέχρι στιγμής, ο Burevestnik έχει κακές «επιδόσεις» στις δοκιμές, αφού μόνο δύο ήταν «μερικώς επιτυχείς» από τις 13 που είναι γνωστό ότι έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οργάνωση Nuclear Threat Initiative.

