Ντέιβιντ Λάμι: Το ψάρεμα με τον Τζ. Ντ. Βανς μπορεί να του κοστίσει 2.500 λίρες

Ντέιβιντ Λάμι: Το ψάρεμα με τον Τζ. Ντ. Βανς μπορεί να του κοστίσει 2.500 λίρες Φωτογραφία: AP Photo/Kin Cheung, pool
Αντιμέτωπος με πρόστιμο ο Λάμι, επειδή δεν είχε άδεια για ψάρεμα.

Ο Ντέιβιντ Λάμι ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 2.500 λιρών επειδή πήγε για ψάρεμα με τον Τζ. Ντ. Βανς, καθώς ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι δεν είχε την απαραίτητη άδεια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Βανς και ο Λάμι φωτογραφήθηκαν να ψαρεύουν στη λίμνη που υπάρχει στην εξοχική κατοικία του επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, στο Τσίβενινγκ Χάουζ της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Προηγήθηκε συνάντησή τους, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αστειεύτηκε ότι η μόνη πίεση στη σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας ήταν πως ενώ τα τρία παιδιά του είχαν πιάσει ψάρια, ο Λάμι δεν τα είχε καταφέρει.

Η βρετανική νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια αλιείας με καλάμι όταν ψαρεύουν, ανεξάρτητα από το αν «πιάνουν» κάτι, ή αν είναι σε ιδιωτική γη. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο έως και 2.500 λιρών.

Το γραφείο του Ντέιβιντ Λάμι παραδέχθηκε σήμερα, Τετάρτη, ότι ο υπουργός Εξωτερικών δεν είχε εκδώσει άδεια πριν από το ταξίδι και πως προσπάθησε στη συνέχεια να διορθώσει το λάθος του. «Ο υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με μια διοικητική παράλειψη που σήμαινε ότι οι κατάλληλες άδειες δεν είχαν αποκτηθεί για ψάρεμα σε ιδιωτική λίμνη στο πλαίσιο διπλωματικής επαφής στο Τσίβενινγκ Χάουζ την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Μόλις ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για το διοικητικό λάθος, αγόρασε με επιτυχία τις σχετικές άδειες αλιείας με καλάμι», συμπλήρωνε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, dpa, AFP

