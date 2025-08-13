Συγκλονισμένη η Αυστραλία από τη δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση ζήτησαν 10 ημέρες προθεσμία για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία καθώς, όπως επισήμαναν, η Γεωργοπούλου ήταν πέντε μηνών έγκυος περιμένοντας κορίτσι.

Συγκλονισμένη είναι η Αυστραλία από την είδηση της διπλής δολοφονίας της 39χρονης Ελληνοαυστραλής Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας με τις αρχές να έχουν συλλάβει τον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με αυστραλιανά μέσα να μεταφέρουν ότι ήταν χαμογελαστός και ψύχραιμος.

{https://www.youtube.com/watch?v=W7EndabIbfA}

Μετά το έγκλημα πήγε για μπέργκερ

Ο Τζαντ συνελήφθη τέσσερις ώρες μετά τη διπλή δολοφονία στη Μελβούρνη, στις 01:40 τα ξημερώματα της Τρίτης, στον σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά και, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε τα θύματα.

Σύμφωνα με το κανάλι 7news.com.au, ο 34χρονος περίπου 40 λεπτά μετά το διπλό έγκλημα, τα κίνητρα για το οποίο δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, πήγε σε φαστ φουντ για να φάει μπέργκερ.

{https://x.com/7NewsMelbourne/status/1955543611527008339}