Πιλότος της EasyJet... μεθυσμένος και γυμνός - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Πιλότος της EasyJet... μεθυσμένος και γυμνός - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα Φωτογραφία: Armando Franca/ΑP
Πελάτες του ξενοδοχείου φέρονται να τον είδαν να γδύνεται και να περιφέρεται στη ρεσεψιόν, πριν μεταβεί στο γυμναστήριο και το σπα.

Η EasyJet έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν πιλότο της, καθώς εθεάθη να περιφέρεται σε πολυτελές ξενοδοχείο... μεθυσμένος και γυμνός.

Ο πιλότος, τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου περπατούσε σε κοινόχρηστους χώρους ενός πεντάστερου ξενοδοχείου χωρίς ρούχα, μετά από άφθονη κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Οπως επισημαίνει το BBC, ο πιλότος επρόκειτο να πραγματοποιήσει πτήση επιστροφής στο Γκάτγουικ, 36 ώρες αργότερα, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους έλαβε καταγγελίες για το περιστατικό και τον αντικατέστησε.

Εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε στο BBC ότι διεξάγει έρευνα για τον πιλότο και πως η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητά» της.

Ο πιλότος έφτασε στο Melia Dunas Beach Resort and Spa στο Πράσινο Ακρωτήρι στις 4 Αυγούστου και άρχισε να πίνει, αναφέρει η Sun.

Γύρω στις 02:30 τοπική ώρα το επόμενο πρωί, οι πελάτες του ξενοδοχείου φέρονται να τον είδαν να γδύνεται και να περιφέρεται στη ρεσεψιόν, πριν μεταβεί στο γυμναστήριο και το σπα, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Ο πιλότος δεν φορούσε ρούχα και μύριζε αλκοόλ», ανέφερε μια ανώνυμη πηγή εντός της αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Όποιος είδε τον πιλότο να χοροπηδάει γυμνός τις πρώτες πρωινές ώρες την παραμονή της πτήσης, φυσικά δεν θα τον ήθελε στα χειριστήρια».

Εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε: «Μόλις ενημερωθήκαμε, ο πιλότος απομακρύνθηκε αμέσως από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας, εν αναμονή της έρευνας».

Με πληροφορίες από BBC

