Δικαστής αρνείται να δημοσιεύσει έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης.

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε χθες Δευτέρα αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να δοθούν στη δημοσιότητα έγγραφα της ποινικής διαδικασίας σε βάρος της Γκιλέιν Μάξγουελ, εγκάθειρκτης συνεργού του θανόντα χρηματομεσίτη κι εμπόρου σάρκας Τζέφρι Έπσταϊν, κρίνοντας πως δεν προσκομίζουν τίποτε νέο.

Τα έγγραφα περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων για την επίμαχη υπόθεση ενώπιον σώματος ενόρκων, κατά τη διάρκεια της δίκης στο τέλος της οποίας η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη, το 2022, για στρατολόγηση κοριτσιών ώστε να υποστούν σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Κατά την κρίση του δικαστή της Νέας Υόρκης Πολ Ένγκελμαγερ, η άρση το απορρήτου των εγγράφων αυτών «δεν έχει να προσφέρει καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

«Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, που είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικη. Δεν αναφέρονται ούτε ταυτοποιούν κανέναν πελάτη των Έπστιν και Μάξγουελ», επέμεινε στην ετυμηγορία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να «ξεμπερδέψει» με την πολεμική, που έχει στρέψει εναντίον του τμήμα της εκλογικής του βάσης κατηγορώντας τον για έλλειψης διαφάνειας στην υπόθεση Έπσταϊν.

Αφού υποσχόταν για μήνες στους οπαδούς του βροντερές αποκαλύψεις για την υπόθεση, στο επίκεντρο διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, ο αμερικανός πρόεδρος έβαλε... φωτιά στο κίνημα MAGA όταν η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως δεν εντόπισε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων.

Στο αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο σώμα ενόρκων.

Άλλος δικαστής αναμένεται να εξετάσει αίτημα παρόμοιου τύπου, το οποίο αφορά καταθέσεις στο σώμα ενόρκων που είχε σχηματιστεί ενόψει της δίκης του ίδιου του Τζέφρι Έπστιν.

Η Γκιλέιν Μάξγουελ, 63 ετών σήμερα, η οποία εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή κάθειρξης 20 ετών, μετήχθη πρόσφατα σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς –πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ–, έκανε πρόσφατα πολύωρες ανακρίσεις της άλλοτε συνεργού του Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα για όσα ειπώθηκαν.

