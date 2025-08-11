Μπλακ άουτ στο Ιράκ εν μέσω καύσωνα

Το μπλακ άουτ σημειώθηκε εν μέσω ενός καύσωνα που οι ιρακινές μετεωρολογικές υπηρεσίες αναμένουν να διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ επιβεβαίωσε πως υπάρχει πανεθνική διακοπή ρεύματος σε όλες τις επαρχίες εκτός από την Περιφέρεια του Κουρδιστάν, η οποία προκλήθηκε από την αυξημένη ζήτηση στην Καρμπάλα και Βαβυλώνα.

Η αυξημένη ζήτηση εν μέσω καύσωνα οδήγησε στην αποσύνδεση δύο γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας 400kV (Μουσαγίμπ- Βαβυλώνα). Το υπουργείο σημειώνει ότι ομάδες αποκατάστασης εργάζονται επί τόπου και προτρέπει τους κατοίκους σε όλη τη χώρα να εξοικονομήσουν ηλεκτρική ενέργεια εν μέσω των θερμοκρασιών ρεκόρ, που καταγράοφνται στη χώρα.

Η διακοπή ρεύματος σημειώθηκε εν μέσω ενός καύσωνα που οι ιρακινές μετεωρολογικές υπηρεσίες αναμένουν να διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Αυτό που μετριάζει τη διακοπή του δικτύου ήταν το γεγονός ότι τα περισσότερα νοικοκυριά βασίζονται σε ιδιωτικές γεννήτριες.

Το υπουργείο ηλεκτρικής ενέργειας δήλωσε ότι το δίκτυο υπέστη «ολική διακοπή» μετά το κλείσιμο δύο γραμμών μεταφοράς «λόγω αύξησης ρεκόρ των θερμοκρασιών, αυξημένης καταναλωτικής ζήτησης και αυξημένου ηλεκτρικού φορτίου στις επαρχίες Βαβυλώνας και Καρμπάλα, οι οποίες βιώνουν εισροή εκατομμυρίων προσκυνητών» για μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Σιιτών Μουσουλμάνων.

Η διακοπή προκάλεσε «ξαφνική και τυχαία απώλεια περισσότερων από 6.000 MW στο δίκτυο», πρόσθεσε το υπουργείο, με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας να σταματούν επίσης τη λειτουργία τους.

{https://twitter.com/zoomnewskrd/status/1954922620861681810}

«Οι ομάδες μας κινητοποιούνται επί τόπου για να αποκαταστήσουν σταδιακά το δίκτυο τις επόμενες ώρες», ανέφερε το υπουργείο.

Η περιοχή του βόρειου Κουρδιστάν γλίτωσε. Η αυτόνομη περιοχή έχει δουλέψει πάνω στον εκσυγχρονισμό του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και μπόρεσε να παρέχει κρατικό ηλεκτρικό ρεύμα όλο το 24ωρο στο ένα τρίτο του πληθυσμού της.

Οι αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι η ηλεκτροδότηση αποκαθίστατο σταδιακά στις νότιες επαρχίες Ντι Καρ και Μαϊσάν, με τη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι της Βασόρας να αναμένεται να έχει ξανά ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι καύσωνες στο Ιράκ είναι «πιο έντονοι και πιο συχνοί» από ό,τι ήταν τον 20ό αιώνα, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Άμερ αλ-Τζαμπέρι, κατηγορώντας την κλιματική αλλαγή και τους ανθρώπινους παράγοντες.

Είπε ότι οι εκπομπές αερίων και οι αναθυμιάσεις από ιδιωτικές γεννήτριες «συμβάλλουν στην άνοδο της θερμοκρασίας» και ζήτησε τη δημιουργία μιας «πράσινης ζώνης» γύρω από τη Βαγδάτη «ώστε η πόλη να μπορεί να αναπνεύσει λίγο». Ακόμα και χωρίς πανεθνική διακοπή ρεύματος, οι φτωχότεροι του Ιράκ υπομένουν καθημερινά την έντονη ζέστη.

Με πληροφοριες του France24