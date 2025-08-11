Ο Τραμπ «κατεβάζει» την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον (Βίντεο)

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσω στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τις φήμες και ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον προκειμένου να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια».

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο επισήμανε ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσω στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε μεταξύ άλλων. «Επικαλούμαι επίσημα το άρθρο 740 του Νόμου περί Ομοσπονδιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας της Κολούμπια, - ξέρετε τι είναι αυτό - και θέτω το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ενέργειές του αυτές γίνονται επειδή «κάτι είναι εκτός ελέγχου, αλλά θα το θέσουμε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα, όπως κάναμε στα νότια σύνορα».

Σύμφωνα με τον Τραμπ 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στην πόλη της Ουάσινγκτον. «Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν στην προσπάθεια, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον που θα διαθέσουμε. Και πολύ περισσότερους, αν χρειαστεί, πολύ περισσότερους», τόνισε ο Τραμπ. «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από την Κυριακή να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον. «Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Truth Social, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αντίσκηνα και σκουπίδια κατά μήκος του δρόμου.

Η Ουάσινγκτον, ως πρωτεύουσα των ΗΠΑ, κυβερνάται από τη δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιό της, όμως παραμένει υπό σημαντική ομοσπονδιακή εποπτεία. Η ανακοίνωση είναι η τελευταία απόπειρα του Τραμπ να στοχοποιήσει πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς. Ο Νόμος περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας της πόλης για 48 ώρες εάν «κρίνει ότι υπάρχουν ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης», οι οποίες απαιτούν τη χρήση του τμήματος για ομοσπονδιακούς σκοπούς.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια. Ο εκάστοτε πρόεδρος μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του τμήματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ειδοποιήσει τους προέδρους και τα ανώτερα μέλη των επιτροπών του Κογκρέσου που χειρίζονται νομοθετικά θέματα, τα οποία αφορούν στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί σε αυτή την κίνηση.

Οποιοδήποτε αίτημα ελέγχου του αστυνομικού τμήματος της πόλης για διάστημα άνω των 30 ημερών πρέπει να ψηφιστεί σε νόμο.

