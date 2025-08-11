Games
Διεθνή

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον Φωτογραφία: AP/Julia Demaree Nikhinson
Αν και τα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον έχουν μειωθεί, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «εντελώς εκτός ελέγχου» και απειλεί με ομοσπονδιακή κατάληψη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της καταστολής της εγκληματικότητας στους δρόμους, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας τη Δευτέρα.

Μέχρι νωρίς τη Δευτέρα ο Τραμπ δεν είχε εγκρίνει καμία επίσημη εντολή ανάπτυξης στρατευμάτων, σύμφωνα με τους New York Times, αλλά αναμένεται να κάνει σχετικές ανακοινώσεις σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Αρκετές εκατοντάδες άνδρες της Εθνοφρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια θα σταλούν για να υποστηρίξουν τους αστυνομικούς στην Ουάσινγκτον, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, στους NYT χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα το πρωί, ο Τραμπ έγραψε πως «Θα ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!». Αν και τα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον έχουν μειωθεί, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «εντελώς εκτός ελέγχου» και απειλεί με ομοσπονδιακή κατάληψη.

trump_8a347.jpg

Τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς, πιθανότατα δεν θα έχουν εντολές σύλληψης. Αντίθετα, θα υποστηρίζουν τους αστυνομικούς ή θα εκτελούν καθήκοντα περιπολίας, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει επίσης να αναθέσει προσωρινά σε 120 πράκτορες του FBI στην Ουάσινγκτον καθήκοντα νυχτερινής περιπολίας στο πλαίσιο της καταστολής, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι περισσότεροι από τους πράκτορες θα αποσυρθούν από τα κανονικά τους καθήκοντα στο γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές στους NYT.

Η ενεργοποίηση των στρατευμάτων στην Ουάσινγκτον ακολουθεί μετά την ανάπτυξη πριν από λίγο καιρό σχεδόν 5.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες με εντολή Τραμπ, για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαμαρτυριών που είχαν ξεσπάσει μετά τις επιδρομές κατά της μετανάστευσης. Όλοι εκτός από περίπου 250 από τους στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν έκτοτε αποσυρθεί.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ κάλεσε στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακό προσωπικό για να διαλύσουν βίαια ειρηνικές διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών του κινήματος Black Lives Matter μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία το 2020.

Σε αντίθεση με τον κυβερνήτη μιας πολιτείας, η Περιφέρεια της Κολούμπια δεν έχει έλεγχο στην Εθνοφρουρά της, δίνοντας στον πρόεδρο ευρεία ευχέρεια να αναπτύξει αυτά τα στρατεύματα.

Με πληροφορίες των NYT

