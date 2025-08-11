Games
Ο Τραμπ διώχνει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον: «Θέλουμε πίσω την πρωτεύουσά μας»

Ο Τραμπ διώχνει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον: «Θέλουμε πίσω την πρωτεύουσά μας»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε την άμεση απομάκρυνση των αστέγων από την Ουάσιγκτον, υποσχόμενος σκληρά μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι άστεγοι πρέπει να «μετακινηθούν» εκτός Ουάσιγκτον και δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα στην πόλη, με την δήμαρχο της αμερικανικής πρωτεύουσας να αντιδρά, χαρακτηρίζοντας «υπερβολική» και «ψευδή» τη σύγκριση της πόλης με τη Βαγδάτη.

«Θα σας δώσουμε μέρος να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από το Καπιτώλιο», έγραψε την Κυριακή. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης συνέντευξη Τύπου σήμερα Δευτέρα, στην οποία θα παρουσιάσει το σχέδιό του για να καταστήσει την πόλη «πιο ασφαλή και πιο όμορφη από ποτέ».

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα διάταγμα που διευκολύνει τη σύλληψη αστέγων, ενώ την περασμένη εβδομάδα έδωσε εντολή για την ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων στους δρόμους της Ουάσιγκτον.

«Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν, ΑΜΕΣΑ», έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα Truth Social. «Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε – θα σας βάλουμε στη φυλακή, εκεί που ανήκετε».

Δίπλα σε φωτογραφίες από σκηνές και σκουπίδια, ο Τραμπ έγραψε: «Θέλουμε πίσω την πρωτεύουσά μας».

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου του προέδρου δεν είναι ακόμη σαφείς: Σε ομιλία του το 2022 ωστόσο είχε προτείνει τη μεταφορά των αστέγων σε «υψηλής ποιότητας» σκηνές σε φθηνές εκτάσεις εκτός πόλεων, με πρόσβαση σε τουαλέτες και ιατρικό προσωπικό.

Την Παρασκευή ο Τραμπ έδωσε εντολή σε ομοσπονδιακούς πράκτορες - συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Εθνικών Πάρκων, της Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά και του FBI - να αναπτυχθούν στην Ουάσιγκτον για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε «παντελώς ανεξέλεγκτη» εγκληματικότητα. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο NPR, έως και 450 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε την επίθεση σε έναν 19χρονο πρώην υπάλληλο του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, σε φερόμενη απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του αιμόφυρτου θύματος.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, η Δημοκρατική δήμαρχος Μπάουζερ δήλωσε στο MSNBC: «Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια σοβαρή αύξηση της εγκληματικότητας το 2023, αλλά δεν είναι πια 2023. Τα τελευταία δύο χρόνια μειώνουμε τη βίαιη εγκληματικότητα στην πόλη, φτάνοντας σε χαμηλό 30ετίας». Επικρίνε εξάλλου τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, για τον χαρακτηρισμό της Ουάσιγκτον ως «πιο βίαιης από τη Βαγδάτη». «Οποιαδήποτε σύγκριση με εμπόλεμη χώρα είναι υπερβολική και ψευδής», τόνισε.

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στην Ουάσιγκτον παραμένει υψηλός σε σύγκριση με άλλες αμερικανικές πόλεις, με 98 καταγεγραμμένες φόνους μέχρι στιγμής φέτος. Ωστόσο, ομοσπονδιακά στοιχεία του Ιανουαρίου δείχνουν ότι το 2024 καταγράφηκαν τα χαμηλότερα συνολικά ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας των τελευταίων 30 ετών.

Σύμφωνα με την οργάνωση Community Partnership, η Ουάσιγκτον (με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκων) έχει γύρω στους 3.782 άστεγους, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαμένουν σε δημόσια στέγη ή καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά περίπου 800 διαμένουν στον δρόμο.

Σημειώνεται πως ως ομοσπονδιακή περιφέρεια και όχι πολιτεία, η Ουάσιγκτον υπάγεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία μπορεί να παρακάμπτει ορισμένους τοπικούς νόμους. Ο πρόεδρος ελέγχει την ομοσπονδιακή γη και τα κτίρια στην πόλη, αλλά θα χρειαζόταν την έγκριση του Κογκρέσου για να αναλάβει πλήρη έλεγχο της περιφέρειας.

Τα τελευταία 24ωρα, ο Τραμπ έχει απειλήσει να αναλάβει τον έλεγχο του Αστυνομικού Τμήματος της Μητροπολιτικής Ουάσιγκτον, κάτι που η Μπάουζερ υποστηρίζει ότι δεν είναι εφικτό. «Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σημεία στον νόμο που θα επέτρεπαν στον πρόεδρο να έχει περισσότερο έλεγχο στην αστυνομία μας. Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν ισχύει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας», ανέφερε.

Πηγή: BBC

