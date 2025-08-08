Ο Νετανιάχου θυσιάζει τους ομήρους και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο: Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Η στρατιωτική ηγεσία έχει τάχθει από την πρώτη στιγμή κατά της πλήρους κατάληψης της πόλης της Γάζας, παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο απορρίφθηκε από το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αντιδράσεις προκαλεί εντός και εκτός Ισραήλ το αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας και εκτοπισμό του μισού πληθυσμού της περιοχής στον νότο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωθυπουργικό γραφείο - παρά την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση και τις εσωτερικές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και στρατιωτικής ηγεσίας - το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την Πέμπτη ένα σχέδιο που περιλαμβάνει ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα και δημιουργία νέας πολιτικής διοίκησης για τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Τα σχέδια του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας «πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε την Παρασκευή ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βόλκερ Τουρκ. «Με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο αναγκαστικό εκτοπισμό, περισσότερους θανάτους, περισσότερα ανείπωτα δεινά, αλόγιστη καταστροφή και περισσότερα θηριώδη εγκλήματα».

Όπως τόνισε εξάλλου, το σχέδιο του Ισραήλ αψηφά απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024, με την οποία διατάχθηκε να λάβει «όλα τα μέτρα» για την αποτροπή γενοκτονίας στη Γάζα.

«[Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης] έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που θέλει το Ισραήλ να τερματίζει την κατοχή του το συντομότερο δυνατό, διασφαλίζοντας την υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», δήλωσε ο Τουρκ.

«Αντί να εντείνει αυτόν τον πόλεμο, η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να αφιερώσει όλες τις προσπάθειές της στη διάσωση των αμάχων της Γάζας, επιτρέποντας την πλήρη και χωρίς περιορισμούς ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και χωρίς όρους από τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες. Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ πρέπει επίσης να αφεθούν αμέσως και χωρίς όρους ελεύθεροι».

«Είναι λάθος, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»

Νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «λάθος» το σχέδιο που ανακοίνωσε το Ισραήλ για να «νικήσει» τη Χαμάς στη Γάζα.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση. «Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κατάπαυση πυρός, μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο Στάρμερ, που επανέλαβε ότι το Λονδίνο «μαζί με τους συμμάχους (του)» εργάζεται σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών».

Το σχέδιο καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο κι η Τουρκία.

Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει διά της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη».

Η Αυστραλία κάλεσε το Ισραήλ να αποσύρει το σχέδιό του, με την υπουργό Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, να δηλώνει ότι «ο μόνιμος αναγκαστικός εκτοπισμός αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του, π πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Ντμίτρι Πολιάνσκι, χαρακτήρισε το σχέδιο «ένα πολύ κακό βήμα προς μια απολύτως λανθασμένη κατεύθυνση». Η Μόσχα έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός από την έναρξη του πολέμου.

«Μια καταστροφή που θα οδηγήσει σε πολλές ακόμη καταστροφές»

Οι αντιδράσεις όμως είναι έντονες και στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τους συγγενείς των ομήρων να πρωτοστατούν σε διαμαρτυρίες ακόμη κι έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων υποστήριξε πως η κυβέρνηση «μας οδηγεί σε μια κολοσσιαία καταστροφή τόσο για τους ομήρους όσο και για τους στρατιώτες μας».

«Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου χθες το βράδυ να επιδιώξει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων και αγνοεί πλήρως τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας και τη σαφή βούληση της πλειοψηφίας του ισραηλινού λαού», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Ισραηλινός ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι η έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των σχεδίων για κατάληψη της πόλης της Γάζας αποτελεί «καταστροφή που θα οδηγήσει σε πολλές ακόμη καταστροφές».

Με ανάρτησή του στο X, ο Λαπίντ υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή είναι «εντελώς αντίθετη προς τη θέση του στρατού και του υπουργείου Άμυνας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η κόπωση και η εξάντληση των μάχιμων στρατευμάτων».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σύρθηκε» σε αυτή την απόφαση από τους ακροδεξιούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμοτριτς, ενώ εξήγησε πως η επιχείρηση «θα διαρκέσει πολλούς μήνες, θα οδηγήσει στον θάνατο των ομήρων, στη δολοφονία πολλών στρατιωτών, θα κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς φορολογούμενους και θα προκαλέσει διπλωματική κατάρρευση».

{https://www.tiktok.com/@cnn/video/7536014105308663054?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}

Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος της ισραηλινής αντιπολίτευσης Δημοκράτες, Γιαΐρ Γκολάν, πήγε ακόμη παραπέρα, λέγοντας ότι η απόφαση ισοδυναμεί με «θανατική καταδίκη για τους ομήρους και περισσότερες οικογένειες σε πένθος». «Η αποψινή απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, που αντιβαίνει στη θέση του αρχηγού του γενικού επιτελείου των IDF είναι μια καταστροφή για τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο Γκολάν στην πλατφόρμα X.

Υπενθυμίζεται πως πριν από την ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο, ο αρχηγός του στρατού Εϊάλ Ζαμίρ είχε προειδοποιήσει, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές, κατά μιας πλήρους κατάληψης της Γάζας.

«Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα περιπολούν στους δρόμους της Γάζας, θα πληρώσουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια, και όλα αυτά εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων και μεσσιανικών οραμάτων», πρόσθεσε ο Γκολάν.

«Αποκαλύπτεται η πραγματική πρόθεση Νετανιάχου: η εθνοκάθαρση»

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, Μουσταφά Μπαργούτι, δήλωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αποτελεί «κήρυξη εγκλήματος πολέμου».

Ο έμπειρος Παλαιστίνιος πολιτικός υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποκαλύπτει τις «πραγματικές προθέσεις» του Ισραηλινού πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, οι οποίες, όπως είπε, είναι «η εθνοκάθαρση ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας».

«Ο Νετανιάχου απέδειξε ότι δεν νοιάζεται για τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, ότι ποτέ δεν ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι χρησιμοποιεί την εξουδετέρωση της Χαμάς ως κάλυψη για την πρόθεσή του να προβεί σε εθνοκάθαρση όλων των Παλαιστινίων στη Γάζα», ανέφερε ο Μπαργούτι σε δήλωσή του.

Τόνισε ακόμη ότι ο Νετανιάχου «δεν θα τολμούσε να διαπράξει όλα αυτά τα εγκλήματα χωρίς την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Χαμάς έχει διαμηνύσει πως το σχέδιο του Νετανιάχου θα ισοδυναμούσε με τη «θυσία» των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα «προκειμένου να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα», ενώ ένοπλη μαχητική οργάνωση που δρα στη Γάζα δήλωσε σήμερα ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα της.

«Κάθε ξένη δύναμη ή στρατός που θα πατήσει το πόδι του στη Γάζα θα αντιμετωπιστεί ως εχθρική, κατοχική δύναμη», ανέφεραν οι Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης (PRC) σε ανακοίνωσή τους. «Η μοίρα του θα είναι μόνο η ήττα και η υποχώρηση».

Η οργάνωση τόνισε ότι «τα όπλα της αντίστασης θα παραμείνουν υψωμένα» κατά του Ισραήλ «μέχρι να λήξει η κατοχή στην παλαιστινιακή γη» [...] Η "επόμενη μέρα του πολέμου" θα καθοριστεί αποκλειστικά από τον λαό μας».