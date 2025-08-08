Το Συμβούλιο Ασφάλειας ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Τα 5 σημεία για το τέλος του πολέμου

Η Χαμάς έχει διαμηνύσει πως το σχέδιο του Νετανιάχου θα ισοδυναμούσε με τη «θυσία» των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα «προκειμένου να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε ένα σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας - ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωθυπουργικό γραφείο - παρά την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στον ισοπεδωμένο θύλακα και τις εσωτερικές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και στρατιωτικής ηγεσίας.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για την ήττα της Χαμάς», ανέφερε το Γραφείο του Πρωθυπουργού. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα προετοιμαστούν για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υιοθέτησε πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταξύ των οποίων ο «ισραηλινή έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας» και η δημιουργία νέας πολιτικής διοίκησης για τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Πιο αναλυτικά, οι πέντε αρχές που συμφωνήθηκαν:

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η επιστροφή όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών

Η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Ο ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Γάζα

Η εγκαθίδρυση πολιτικής διοίκησης - που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή

«Η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών του Συμβουλίου Ασφαλείας πίστευε ότι το εναλλακτικό σχέδιο που είχε υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα επέφερε ούτε την ήττα της Χαμάς ούτε την επιστροφή των ομήρων», ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο, αν και δεν έγινε άμεσα σαφές σε ποιο εναλλακτικό σχέδιο αναφερόταν η ανακοίνωση ή ποιος το είχε υποβάλει.

Σημειώνεται πως πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να κυβερνήσει τη Γάζα. «Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα τη διοικήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν και δίνοντας στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή – κάτι που δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς».

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που έχει γνώση της πρότασης, το σχέδιο που φέρεται να συζητούσε νωρίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας: