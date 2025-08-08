Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Το Συμβούλιο Ασφάλειας ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Τα 5 σημεία για το τέλος του πολέμου

Το Συμβούλιο Ασφάλειας ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας: Τα 5 σημεία για το τέλος του πολέμου
Η Χαμάς έχει διαμηνύσει πως το σχέδιο του Νετανιάχου θα ισοδυναμούσε με τη «θυσία» των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα «προκειμένου να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε ένα σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας - ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωθυπουργικό γραφείο - παρά την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στον ισοπεδωμένο θύλακα και τις εσωτερικές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και στρατιωτικής ηγεσίας.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για την ήττα της Χαμάς», ανέφερε το Γραφείο του Πρωθυπουργού. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα προετοιμαστούν για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υιοθέτησε πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταξύ των οποίων ο «ισραηλινή έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας» και η δημιουργία νέας πολιτικής διοίκησης για τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Πιο αναλυτικά, οι πέντε αρχές που συμφωνήθηκαν:

  • Ο αφοπλισμός της Χαμάς
  • Η επιστροφή όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών
  • Η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας
  • Ο ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Γάζα
  • Η εγκαθίδρυση πολιτικής διοίκησης - που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή

«Η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών του Συμβουλίου Ασφαλείας πίστευε ότι το εναλλακτικό σχέδιο που είχε υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα επέφερε ούτε την ήττα της Χαμάς ούτε την επιστροφή των ομήρων», ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο, αν και δεν έγινε άμεσα σαφές σε ποιο εναλλακτικό σχέδιο αναφερόταν η ανακοίνωση ή ποιος το είχε υποβάλει.

Σημειώνεται πως πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να κυβερνήσει τη Γάζα. «Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα τη διοικήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν και δίνοντας στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή – κάτι που δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς».

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που έχει γνώση της πρότασης, το σχέδιο που φέρεται να συζητούσε νωρίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας:

  • θα αναγκάσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους στην Πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές να μετακινηθούν σε ζώνες εκκένωσης στο νότιο τμήμα της Γάζας.
  • προβλέπει τη δημιουργία συγκροτημάτων για τη στέγαση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων.
  • θα αυξήσει τον αριθμό των σημείων διανομής βοήθειας που λειτουργεί το αμφιλεγόμενο Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF) από τα σημερινά τέσσερα σε έως και 16 σημεία.
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ

Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ για την επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ

Πολιτική
Η Χαμάς απαντά στον Νετανιάχου: «Πραξικόπημα» το σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Γάζας

Η Χαμάς απαντά στον Νετανιάχου: «Πραξικόπημα» το σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Γάζας

Διεθνή
Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Πολιτική
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Χέρτζογκ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Χέρτζογκ

Πολιτική

NETWORK

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

healthstat.gr
Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr