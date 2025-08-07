Games
Πάνω από 60 χώρες αγωνίζονται να «απαντήσουν» στους δασμούς Τραμπ - Οι αυξήσεις ανά χώρα

Πάνω από 60 χώρες αγωνίζονται να «απαντήσουν» στους δασμούς Τραμπ - Οι αυξήσεις ανά χώρα Φωτογραφία: AP/Martin Meissner
Από 50% έως 10% κυμαίνονται οι δασμοί Τραμπ που έχει ανακοινώσει και επιβάλλει σε δεκάδες χώρες του κόσμου.

Περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να απαντήσουν στο τελευταίο κύμα αμερικανικών δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας σε πλούσιες και φτωχές χώρες προειδοποίησαν για απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς οι δασμοί ανέτρεψαν ένα παγκόσμιο εμπορικό σύστημα δεκαετιών με συντελεστές που κυμαίνονται από 10% έως 39%, 40% και 41% για την Ελβετία, τη Βραζιλία και τη Συρία. Σε όλο τον κόσμο, οι ηγέτες προσπαθούσαν να θέσουν σε εφαρμογή έκτακτες ανάγκες αφού οι απειλές του Τραμπ για δασμολογικές κυρώσεις υλοποιήθηκαν ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας δήλωσε ότι ετοιμάζει ένα σχέδιο κρατικής βοήθειας για τις εταιρείες που επηρεάστηκαν από τους δασμούς Τραμπ. Ο πρόεδρος, Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτήρισε τους δασμούς ως «απαράδεκτο εκβιασμό».

Η Ελβετία δήλωσε ότι επιδιώκει νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ μετά από την τελευταία αποστολή στην Ουάσινγκτον της προέδρου της χώρας, Καρίν Κέλερ-Σούτερ, που απέτυχε να σταματήσει ένα πρώτο πλήγμα ύψους 39%, το οποίο η βιομηχανική ομάδα Swissmem χαρακτήρισε ως «σενάριο τρόμου».

Σε ανακοίνωσή του μετά από έκτακτη συνάντηση με την Ελβετίδα πρόεδρο, το υπουργικό συμβούλιο δήλωσε ότι οι δασμοί θα «επιβαρύνουν σημαντικά την εξαγωγική οικονομία της Ελβετίας». «Για τους πληττόμενους τομείς, τις εταιρείες και τους υπαλλήλους τους, αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», δήλωσε η Κέλερ- Σούτερ στους δημοσιογράφους.

dasmoi1_94544.jpg

Η Ταϊβάν από την άλλη συνεχίζει επίσης τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρός της, Lai Ching-te, δήλωσε ότι ο συντελεστής 20% που επιβλήθηκε είναι «προσωρινός».

Η Ιρλανδία, η οποία έχει δεσμευτεί σε μια συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που ορίζει το ανώτατο όριο των δασμών στο 15%, δήλωσε ότι θα δημοσιεύσει ένα νέο σχέδιο για τη διαφοροποίηση μιας οικονομίας που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικές πολυεθνικές, όπως η Intel, η Pfizer και η Johnson & Johnson, όλες στο στόχαστρο του Τραμπ.

Ο Τραμπ ωστόσο την τελευταία στιγμή υπαναχώρησε απέναντι στο Λεσότο με μείωση των δασμών από 50% σε 15%, γιατί το φτωχό αυτό αφρικανικό έθνος ήδη υποφέρει, όπως είπε.

dasmoi2_fbd5b.jpg

Οι παράγοντες της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας στη χώρα η οποία παράγει τζιν και άλλα ρούχα για αμερικανικές εταιρείες, ανάμεσά τους οι Levi και Walmart δήλωσαν ότι η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς τους τελευταίους μήνες είχε ήδη καταστρέψει τον τομέα, με ακυρώσεις παραγγελιών και περικοπές θέσεων εργασίας. Το Λάος, το οποίο, όπως η Βραζιλία και η Μιανμάρ, επλήγη με συντελεστή 40%, ήταν μεταξύ εκείνων των χωρών που δέχθηκαν απότομη αύξηση στους εισαγωγικούς δασμούς λόγω εμπορικής ανισορροπίας με τις ΗΠΑ.

«Ένας δασμός 40% είναι απλώς ένα καρφί στο φέρετρο για κάθε βιομηχανία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Johannes Somers, εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων Diep Vu. «Εκτιμούμε ότι περίπου 20.000 εργαζόμενοι ή και περισσότεροι θα μπορούσαν να επηρεαστούν», πρόσθεσε ο Xaybandith Rasphone, επικεφαλής του Συνδέσμου Βιομηχανίας Ένδυσης του Λάος.dasmoi3_23863.jpg

Οι σαρωτικοί «αμοιβαίοι» συντελεστές ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο πριν από μια εβδομάδα, λίγο πριν λήξει η προηγούμενη προθεσμία της 1ης Αυγούστου. Λίγο πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί τα μεσάνυχτα, ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι η κίνηση του αυτή θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενώ οι δασμοί καθιστούν τις εξαγωγές των χωρών πιο ακριβές και λιγότερο ανταγωνιστικές, καταβάλλονται κατά την εισαγωγή και συνήθως μετακυλίονται στον πελάτη. «Το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει το μεγαλείο της Αμερικής θα ήταν ένα ριζοσπαστικό αριστερό δικαστήριο που θέλει να δει τη χώρα μας να αποτυγχάνει», έγραψε ο Τραμπ με κεφαλαία γράμματα, αναφερόμενος σε μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο εφετείο των ΗΠΑ, το οποίο εξετάζει εάν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας στην επιβολή των δασμών.

dasmoi4_c8ca9.jpg

Ορισμένοι άλλοι εμπορικοί εταίροι είχαν ήδη ωστόσο εξασφαλίσει μειώσεις μέσω διαπραγματεύσεων ή μέσω σύναψης συμφωνιών. Ανάμεσά τους οι: Βρετανία, Ταϊλάνδη, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Πακιστάν και ΕΕ.

Η ΕΕ είναι ο μόνος εμπορικός εταίρος όπου ο βασικός συντελεστής του 15% θα περιλαμβάνει προηγούμενους δασμούς. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι τα τυριά που κανονικά υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς 14,9% θα φορολογούνται με 15% και όχι με 29,9%.

dasmoi5_b3dd6.jpg

Ωστόσο, η συμφωνία έχει εφαρμοστεί μόνο εν μέρει, με δασμούς 27,5% να εξακολουθούν να επιβάλλονται στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ, ενώ οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Τελευταίο θύμα του Τραμπ η Ινδία, όπου ο νέος δασμολογικός συντελεστής 25% θα μπορούσε να αυξηθεί συνολικά στο 50%, μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος την Τετάρτη ως αντίποινα για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία.

Με πληροφορίες του Guardian

