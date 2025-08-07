Η Χαμάς απαντά στον Νετανιάχου: «Πραξικόπημα» το σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Γάζας

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως «σκοπεύουμε να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε.

Η Χαμάς αποδοκίμασε τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ σκοπεύει να έχει υπό στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Υπογράμμισε πως το σχέδιο ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της Χαμάς, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως τα σχέδια του Νετανιάχου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καταδεικνύουν ότι στόχος του είναι να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.

Νωρίτερα ο Νετανιάχου παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να πάρει τον έλεγχο της Γάζας.

«Σκοπεύουμε» να πάρουμε τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας είπε ο Νετανιάχου, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου αναμένεται να εγκριθεί το σχέδιό του. «Σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από τη Γάζα, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί και να παραδώσουμε (τη Γάζα) σε πολιτική διακυβέρνηση - αυτή δεν είναι η Χαμάς και κανένας που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ» ξεκαθάρισε.

Όπως τόνισε «θέλουμε να απελευθερωθούμε εμείς και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από τον τρομερό τρόμο της Χαμάς». Ο Νετανιάχου ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν είναι στόχος του Ισραήλ να κρατήσει τη Γάζα. «Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο», όπως είπε.