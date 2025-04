Σκοτώθηκε στη Γάζα πρωταγωνίστρια ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες

Η επίθεση έγινε μόλις 24 ώρες πριν την ανακοίνωση των Καννών ότι το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στη φετινή κινηματογραφική διοργάνωση.

Η Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ και πρωταγωνίστρια σε ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι της από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η Fatma Hassona, που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ της Sepideh Farsi «Put Your Soul on Your Hand and Walk» είναι ένα από τα θύματα της αεροπορικής επίθεσης.

Η επίθεση έγινε μόλις 24 ώρες πριν την ανακοίνωση των Καννών ότι το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στη φετινή κινηματογραφική διοργάνωση. Μαζί με την Hassona σκοτώθηκαν εννέα ακόμα μέλη της οικογένειάς της.

«Εμείς, οι κινηματογραφιστές και τα μέλη της ομάδας ACID, συναντήσαμε την Fatma Hassona όταν ανακαλύψαμε το ντοκιμαντέρ της Sepideh Farsi «Put Your Soul on Your Hand and Walk» ανάρτησε στο Instagram η ομάδα.

«Το χαμόγελό της ήταν το ίδιο μαγικό με την επιμονή της: αυτόπτης μάρτυρας, φωτογράφιζε τη Γάζα, διένειμε φαγητό παρά τις βόμβες, τον θρήνο και την πείρα. Η ιστορία της μας άγγιξε, χαιρόμασταν σε κάθε της εμφάνιση που ξέραμε ότι ήταν ζωντανή. Φοβόμασταν για αυτήν. Χθες, μάθαμε με τρόμο ότι ένας ισραηλινός πύραυλος στόχευσε το κτίριο της, σκοτώνοντας τη Fatem και την οικογένειά της.

Η φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφος έγινε γνωστή διεθνώς για τη δουλειά της με φωτογραφίες της να αναρτώνται στον Guardian και άλλα Μέσα, όπου αποτύπωνε τις ισραηλινές φρικαλαιότητες και τα αποτελέσματα των χερσαίων επιχειρήσεών τους στη Γάζα.