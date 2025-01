Η συγγνώμη των 12 εκατ. δολαριών του Μέρντοχ στον πρίγκιπα Χάρι

«Ζητούμε ρητά συγγνώμη στον πρίγκιπας Χάρι για τη σοβαρή εισβολή της Sun μεταξύ των ετών 1996 και 2011 στην ιδιωτική του ζωή» αναφέρει μετακξύ άλλων ο Όμιλος του Μέρντοχ.

Θρυλική δικαστική νίκη κατάφερε ο πρίγκιπας Χάρι απέναντι στον μεγιστάνα των Μέσων και ιδιοκτήτη της Sun, Ρούπερτ Μέρντοχ.

Την Τετάρτη η ταμπλόιντ εφημερίδα διευθέτησε εξωδικαστικά την αντιδικία της με τον πρίγκιπα Χάρι στον οποίο υπολογίζεται ότι θα δώσει αποζημίωση ύψους 12 εκατ. δολαρίων. Η πλευρά Μέρντοχ σε μία αναπάντεχη κίνηση απολογήθηκε στον πρίγκιπα Χάρι για την παρέμβαση στη ζωή του επί δεκαετίες και συμφώνησε να πληρώσει εκατομμύρια μετά την αγωγή που του άσκησε ο πρίγκιπας Χάρι. Ο όμιλος του Μέρντοχ «ζήτησε ρητά συγγνώμη από τον Δούκα του Σάσεξ για τη σοβαρή εισβολή της Sun, από το 1996 μέχρι το 2011 στην ιδιωτική του ζωή», είπε ο δικηγόρος του πρίγκιπα Χάρι, Ντέιβιντ Σέρμπορν, σε δήλωσή του στο δικαστήριο.

Η δήλωση έκανε λόγο ακόμα και για την εισβολή στην ιδιωτική ζωή της μητέρας του πρίγκιπα Χάρι, της πριγκίπισσας Νταϊάνα και την επίδραση που είχε αυτή η τακτική της Sun σε ολόκληρη την οικογένειά του.

«Αναγνωρίζουμε και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στον δούκα και τη ζημιά που προκλήθηκε στις σχέσεις, τις φιλίες και την οικογένειά του και συμφωνήσαμε να του καταβάλουμε σημαντικές αποζημιώσεις», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η πλευρά Μέρντοχ.

Η συγγνώμη του Ομίλου στον πρίγκιπα Χάρι

«Ο όμιλος NGN ζητά μια ολοκληρωτική και ρητή συγγνώμη στον Δούκα του Σάσεξ για τη σοβαρή εισβολή της Sun μεταξύ των ετών 1996 και 2011 στην ιδιωτική του ζωή, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών παράνομων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικούς ερευνητές που εργάζονται για τη Sun. Ο NGN ζητά επίσης μια ολοκληρωτική και ρητή συγγνώμη στον Δούκα του Σάσεξ για την παραβίαση τηλεφώνου, την παρακολούθηση και την κατάχρηση προσωπικών πληροφοριών από δημοσιογράφους και ιδιωτικούς ερευνητές που έλαβαν οδηγίες στο News of the World.

Ο Όμιλος NGN ζητά επίσης συγγνώμη από τον Δούκα για τον αντίκτυπο που είχε η εκτεταμένη κάλυψη και η σοβαρή παρείσφρηση στην ιδιωτική του ζωή καθώς και στην ιδιωτική ζωή της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, της εκλιπούσας μητέρας του, ιδιαίτερα κατά τα νεότερα του χρόνια.

»Αναγνωρίζουμε και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στον Δούκα και τη ζημιά που προκλήθηκε στις σχέσεις, τις φιλίες και την οικογένεια, και συμφωνήσαμε να του καταβάλουμε σημαντική αποζημίωση. Αναγνωρίζουμε επίσης, χωρίς καμία παραδοχή παρανομίας, ότι η απάντηση του ομίλου NGN στις συλλήψεις του 2006 και στις επακόλουθες ενέργειες ήταν λυπηρή.

Ο Όμιλος NGN ζητά επίσης μια ολοκληρωτική και ρητή συγγνώμη στον Λόρδο Γουάτσον για την αδικαιολόγητη εισβολή που πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική του ζωή κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση από το News of the World κατά την περίοδο 2009-2011. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση του το 2009 από δημοσιογράφους στο News of the World και εκείνων που έλαβαν σχετικές οδηγίες. Ο Όμιλος NGN αναγνωρίζει επίσης και ζητά συγγνώμη για τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε αυτό στην οικογένεια του Λόρδου Γουάτσον και συμφώνησε να του καταβάλει σημαντική αποζημίωση.

«Επιπλέον, το 2011 η News International έλαβε αναφορές ότι διαβιβάζονταν κρυφά πληροφορίες στον Λόρδο Γουάτσον από το News International. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι πληροφορίες ήταν ψευδείς και ο Λόρδος Γουάτσον δεν έλαβε τέτοιες εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο Όμιλος NGN ζητά συγγνώμη ολοκληρωτικά και ρητά για αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση - βόμβα ήρθε μετά την αναβολή της έναρξης της δίκης καθώς οι συνομιλίες διευθέτησης της τελευταίας στιγμής ξεκίνησαν έξω από το δικαστήριο. Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Τομ Γουάτσον, πρώην μέλος του Εργατικού Κόμματος, ήταν οι μόνοι δύο εναπομείναντες ενάγοντες σε ένα σύνολο πάνω από 1.3000 άλλους που είχαν διευθετήσει αγωγές κατά των εφημερίδων του Ομίλου του Μέρντοχ σχετικά με καταγγελίες για παράνομη καταγραφή συνομιλιών τους, παρέμβαση στην ιδιωτικότητά τους και κυρίως με την κατηγορία ότι τα τηλέφωνά τους είχαν παραβιαστεί και παρακολουθούνταν από τα Μέσα του Μέρντοχ.