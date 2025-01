Πέθανε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Λίντα Νόλαν

Η Λίντα Νόλαν πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Πέθανε το πρωί της 15ης Ιανουαρίου η διάσημη Ιρλανδή τραγουδίστρια, ηθοποιός, τηλεπερσόνα και μέλος των The Νolans, Λίντα Νόλαν.

Η Νόλαν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2005 και επιβεβαίωσε το 2023 ότι η ασθένεια είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλό της. Πέθανε σε ηλικία 65 ετών. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε με δήλωση του ατζέντη της.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Λίντα Νόλαν, του διάσημου θρύλου της ποπ από την Ιρλανδία, τηλεοπτική προσωπικότητα, ηθοποιός, κάτοχος Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες, αρθρογράφος των Sunday Times και της Daily Mirror», δήλωσε ο Dermot McNamara.

«Εισήχθη γύρω στις 10:20 π.μ. στο Νοσοκομείο Μπλάκπουλ Βικτόρια. Η οικογένεια είπε ότι το νοσοκομείο δεν μπορούσε να κάνει αρκετά, ήταν ακούραστοι και έκαναν το τέλος της πολύ πιο υποφερτό».

Ο McNamara είπε ότι η Νόλαν «έφυγε από τη ζωή έχοντας τα αγαπημένα αδέρφια της δίπλα της, διασφαλίζοντας ότι την περιβάλλουν με αγάπη τις τελευταίες της στιγμές».

Στη συνέχεια, η δήλωση έθιξε την «κληρονομιά» της Nolan, λέγοντας ότι «εκτείνεται πέρα από τα απίστευτα επιτεύγματά της στη μουσική και την ψυχαγωγία».

«Ήταν ένας φάρος ελπίδας και ανθεκτικότητας, που μοιράστηκε το ταξίδι της για να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει άλλους. Αναπαύσου εν ειρήνη, Λίντα. Θα μας λείψεις πολύ, αλλά ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε».

Ποια ήταν η Λίντα Νόλαν

Η Νόλαν εκτός των άλλων εμφανίστηκε στο The Nolans – γνωστό και ως The Nolan Sisters – μαζί με τις αδερφές της Κολίν, Μορίν, Μπέρνι, Ντενίς και Αν.

Η ομάδα των κοριτσιών έκανε μία από τις πιο επιτυχημένες πορείες τη δεκαετία του 1970 και του 1980, με τις κυκλοφορίες των «I'm In The Mood For Dancing», «Gotta Pull Myself Together» και «Attention To Me». Έγινε η πρώτη Ιρλανδή που πούλησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο δίσκους παγκοσμίως.

Η Μπέρνι Νόλαν πέθανε από καρκίνο του μαστού το 2013, σε ηλικία 52 ετών. Η Αν Νόλαν, 74 ετών, μίλησε για τα τρία χρόνια της χωρίς καρκίνο το 2023, αφού νίκησε τον καρκίνο του μαστού για δεύτερη φορά.

Το 2021, η Λίντα και η Αν κυκλοφόρησαν ένα βιβλίο μαζί με τίτλο Stronger Together: How We’re Living while Fighting.

Το «βαθιά προσωπικό» έργο μιλούσε για τις δύο αδερφές που έκαναν ένα κοινό ταξίδι από τότε που διαγνώστηκαν με καρκίνο μέσα σε λίγες μέρες η μία από την άλλη.