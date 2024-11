Νετανιάχου: «Ένα ξεχωριστό μήνυμα από μένα στον λαό του Ιράν» (βίντεο)

Μήνυμα στον λαό του Ιράν έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Υπάρχει κάτι που το καθεστώς Χαμενεΐ φοβάται περισσότερο από το Ισραήλ… Είστε εσείς, ο λαός του Ιράν» είπε ο Νετανιάχου.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξοδεύει τόσο χρόνο και χρήμα, για να συντρίψει τις ελπίδες σας και να καταστείλει τα όνειρά σας. Λοιπόν, σας λέω αυτό: Μην αφήσετε τα όνειρά σας να πεθάνουν. Ακούω τους ψιθύρους: Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, παραπέμποντας σε ένα σύνθημα που κυριάρχησε κατά τις μαζικές διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Προέτρεψε τους Ιρανούς να μην χάσουν την ελπίδα τους και να γνωρίζουν ότι το «Ισραήλ και άλλα κράτη στον ελεύθερο κόσμο είναι στο πλευρό σας».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε και στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την 1η Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας πως στοίχισε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια αλλά προκάλεσε ελάχιστες ζημιές. Το Ισραήλ ανταπέδωσε την ιρανική επίθεση στις 26 Οκτωβρίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νετανιάχου απευθύνει μήνυμα στον λαό του Ιράν. Το ίδιο έχει κάνει και στους κατοίκους της Γάζας και του Λιβάνου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι το Ιράν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό εάν υπήρχε ελευθερία και εφόσον οι αρχές αξιοποιούσαν τους πόρους για να εκσυγχρονίσουν την παιδεία, την υγεία, την υδροδότηση και το οδικό δίκτυο.

«Αυτά είναι που σας αρνείται καθημερινά το καθεστώς Χαμενεΐ. Έχει εμμονή με την καταστροφή του Ισραήλ, αντί να οικοδομήσει το σύγχρονο Ιράν», είπε ο Νετανιάχου ενώ πρόσθεσε πως «Ξέρω πως δεν θέλετε αυτόν τον πόλεμο. Ούτε εγώ θέλω αυτόν τον πόλεμο. Ο λαός του Ισραήλ δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο».

