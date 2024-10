Καταπέλτης ο Ρεπουμπλικάνος Σβαρτσενέγκερ κατά του Τραμπ - Στηρίζει τη Δημοκρατική Χάρις

Ο πρώην Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ανακοίνωσε ότι στηρίζει την Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ την επόμενη Τρίτη, 7 Νοεμβρίου.

Σε μία μακροσκελή του ανάρτηση, ο Σβαρτσενέγκερ αναφέρει ότι ενώ δεν συνηθίζει να δηλώνει στήριξη σε υποψηφίους προέδρους και δεν έχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, αισθάνεται υποχρέωση να δηλώσει στήριξη στην Κάμαλα Χάρις.

«Πάντα αισθανόμουν πρώτα Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικάνος. Για αυτό τον λόγο, αυτή την εβδομάδα, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς. Μοιράζομαι αυτή την απόφασή μου με όλους σας επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται σαν εμένα. Δεν αναγνωρίζουμε τη χώρα μας. Και έχετε δίκιο να αισθάνεστε εξοργισμένοι» αναφέρει ο πρώην ηθοποιός.

Ο Σβαρτσενέγκερ, που εγκατέλειψε την υποκριτική από το 2003 έως το 2011 για να υπηρετήσει ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια συνέχισε γράφοντας ότι είναι απογοητευμένος από όλους όσοι ήταν στην εξουσία στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες, που κατέστρεψαν το σύστημα μετανάστευσης, και συνεχίζουν να το κάνουν. Κατηγόρησε τους πολιτικούς ότι δεν κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την ζωή των Αμερικανών.

«Είναι ένα παιχνίδι για εκείνους (τους πολιτικούς). Αλλά είναι η ζωή για τους Αμερικάνους φίλους μου. Πρέπει να είμαστε εκνευρισμένοι . Αλλά ένας υποψήφιος που δεν θα σεβαστεί την ψήφο του εκτός και αν είναι υπέρ του, ένας υποψήφιος που θα στείλει τους δικούς του να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο ενώ εκείνος παρακολουθεί με μία Coca Cola διαίτης, ένας υποψήφιος που δεν έχει δείξει κανέναν ίχνος ικανότητας να εργαστεί για να περάσει πολιτικές για τη μείωση των φόρων, που βοήθησε τους χορηγούς του και άλλους πλούσιους όπως εμένα αλλά κανέναν άλλον, ένας υποψήφιος που νομίζει ότι οι Αμερικανοί που διαφωνούν μαζί του είναι μεγαλύτεροι εχθροί από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα».

Ο Σβαρτσενέγκερ που αντικατέστησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην παρουσίαση του The New Celebrity Apprentice το 2016, είναι δεινός επικριτής του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο παρελθόν παρομοίασε την εισβολή στο Καπιτώλιο με την Νύχτα των Κρυστάλλων στη Ναζιστική Γερμανία και έχει χαρακτηρίσει τον Τραμπ «αποτυχημένο ηγέτη. Θα μείνει στην ιστορία ως ο χειρότερος Πρόεδρος».

Για αποτελέσματα των εκλογών του 2020, ο Σβαρτσενέγκερ είπε ότι το να μη δέχεται και «να απορρίπτει τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, αυτό είναι ό,τι πιο αντι-Αμερικανικό υπάρχει. Για κάποιος σαν εμένα που μιλά με ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και γνωρίζει ακόμα ότι η Αμερική είναι μία λαμπερή πόλη σε ένα λόφο, το να αποκαλεί την Αμερικανή σκουπιδοτενεκέ του κόσμου, αυτό είναι τόσο αντιπατριωτικό, που με εξοργίζει».

Για την πιθανότητα επανεκλογής του Τραμπ, ο Σβαρτσενέγκερ είπε ότι «θα είναι τέσσερα ακόμα χρόνια με μαλ@@κίες χωρίς αποτελέσματα, κάτι που θα μας εξοργίσει όλο και περισσότερο, θα μας διχάσει και θα μάς κάνει να μισούμε. Πρέπει να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της Αμερικανικής ιστορίας, και ξέρω ότι ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ δεν θα το κάνει».

»Θέλω να προχωρήσουμε μπροστά ως χώρα» πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας πως «αν και έχω πάρα πολλές διαφωνίες με την ατζέντα τους, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να το καταφέρουμε αυτό είναι με την Χάρις και τον Γουόλς».

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to…