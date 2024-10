Στην προεκλογική μάχη της Καμάλα κι ο Έμινεμ, o Ομπάμα... ραπάρει το «Lose Yourself» (βίντεο)

O Έμινεν συμμετείχε μαζί με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα σε προεκλογική συγκέντρωση των Καμάλα Χάρις- Τιμ Γουολς στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όπου σχολίασε σκωπτικά την υποψηφιότητα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ράπερ ανέβηκε στη σκηνή μετά τις ομιλίες της κυβερνήτη του Μίσιγκαν Gretchen Whitmer και του πρώην παίκτη των «Detroit Lions» Calvin Johnson και στη σύντομη ομιλία του, προλόγισε τον Ομπάμα τονίζοντας πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι εκλογές για το μέλλον της δημοκρατίας.

«Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος μια Αμερική όπου οι άνθρωποι θα ανησυχούν διαρκώς μήπως τιμωρηθούν ή για το τι θα τους συμβεί αν γνωστοποιήσουν δημόσια τη γνώμη τους», ανέφερε ο Εμινεμ, επικρίνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. «Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις υποστηρίζει ένα μέλλον για αυτή τη χώρα όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται και θα υποστηρίζονται».

Από την πλευρά του πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, έκανε μια εκρηκτική εμφάνιση και «χάρισε» στο κοινό του Ντιτρόιτ λίγες... ρίμες του αγαπημένου ράπερ.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY