Νέα, δυσοίωνη εκτίμηση για τον πλανήτη: Απειλείται με υπερθέρμανση άνω των 3 βαθμών μέχρι τέλος του αιώνα

Νέα έκθεση του ΟΗΕ λέει ότι ο πλανήτης θα θερμανθεί κατά 3,1 C αν δεν αναλάβουμε μεγαλύτερη δράση.

Οι τρέχουσες κλιματικές πολιτικές θα οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του πλανήτη άνω των 3 βαθμών Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, διπλάσια από τη θερμοκρασία που είχε συμφωνηθεί πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Η ετήσια έκθεση Emissions Gap, η οποία καταγράφει τις υποσχέσεις των χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συγκριτικά με ό,τι χρειάζεται να γίνει, διαπιστώνει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει έως και 3,1 C αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα έως το 2100, εάν οι κυβερνήσεις δεν αναλάβουν μεγαλύτερη δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι κυβερνήσεις το 2015 υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού και ένα ανώτατο όριο θέρμανσης 1,5 C για να αποτρέψουν έναν ‘καταρράκτη’ επικίνδυνων επιπτώσεων.

Η έκθεση είναι η 15η έκδοση μιας σειράς εκθέσεων που συγκεντρώνουν πολλούς από τους κορυφαίους κλιματικούς επιστήμονες του κόσμου για να εξετάσουν τις μελλοντικές τάσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να δώσουν πιθανές λύσεις στην πρόκληση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Είμαστε δεμένοι με ένα σφιχτό σχοινί», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ομιλία του την περασμένη Πέμπτη. «Είτε οι ηγέτες γεφυρώνουν το χάσμα των εκπομπών, είτε βυθιζόμαστε με τα πόδια στην κλιματική καταστροφή», αναφέρει το Reuters.

Οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν κατά 1,3% μεταξύ 2022 και 2023, που ισοδυναμεί με 57,1 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα, αναφέρει η έκθεση. Σύμφωνα με τις τρέχουσες δεσμεύσεις για μελλοντική δράση, οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται μεταξύ 2,6 C και 2,8 C έως το 2100. Αυτό συμφωνεί και με τα επιστημονικά ευρήματα των τελευταίων τριών ετών. «Αν εξετάσουμε την πρόοδο προς τους στόχους του 2030, ειδικά των κρατών μελών της G20, δεν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο για το κλίμα», είπε η Anne Olhoff, επικεφαλής επιστημονική συντάκτρια της έκθεσης. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,3 C.

Τα έθνη θα συγκεντρωθούν τον επόμενο μήνα στην ετήσια σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP29) στο Αζερμπαϊτζάν, όπου θα εργαστούν πάνω σε μια συμφωνία που έγινε πέρσι για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι διαπραγματεύσεις στο Μπακού θα επικαιροποιήσουν την στρατηγική μείωσης των εκπομπών κάθε χώρας, γνωστή ως Εθνικά Καθορισμένη Συνεισφορά (NDC), η οποία αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2025. Η έκθεση προτείνει ότι τα έθνη πρέπει συλλογικά να δεσμευτούν και να εφαρμόσουν

μια μείωση κατά 42% στις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και να φτάσουν το 57% έως το 2035, αν υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα αποτροπής της θέρμανσης πέραν του 1,5 C - στόχος που θεωρείται πλέον πιθανός απρόσιτος.