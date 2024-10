Βρετανία: Βουλευτής των Εργατικών γρονθοκόπησε άνδρα στον δρόμο (Βίντεο)

Βουλευτής των Εργατικών τέθηκε εκτός κόμματος, αφού ήρθαν στη δημοσιότητα πλάνα στα οποία γρονθοκοπεί έναν άνδρα, στον δρόμο.

Ο 55χρονος Μάικ Έιμπσπερι υποστήριξε ότι ο άνδρας τον απείλησε. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από νυχτερινή έξοδο του Βρετανού βουλευτή με φίλους του.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται να μιλάει με έναν άνδρα, να του ρίχνει πρώτος γροθιά και μετά να συνεχίζει να τον χτυπά, ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος. Ο Έισμπερι χτύπησε επανειλημμένα τον άνδρα, παρότι μπήκαν στη μέση άλλη που προσπάθησαν να τους χωρίσουν.

Στη συνέχεια ακούστηκε να λέει «δεν θα απειλήσεις ξανά τον βουλευτή». Εκπρόσωπος των Εργατικών δήλωσε ότι ο βουλευτής συνεργάζεται με τις αρχές που διερευνούν το περιστατικό. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ανεστάλη η κομματική ιδιότητά του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, προτού δημοσιοποιηθεί το βίντεο, ο βουλευτής υποστήριζε ότι «αισθάνθηκε να απειλείται στον δρόμο έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο με φίλους» και πως επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία για να αναφέρει το συμβάν.

This footage shows MP Mike Amesbury punching a man in the street.



He has been suspended by the Labour Party following the incident. pic.twitter.com/mOcO87qwa3