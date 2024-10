Σε δίκη η 23χρονη που έσκισε την ελληνική σημαία επειδή νόμιζε ότι ήταν του Ισραήλ (βίντεο)

Η 23χρονη Άμπερ Μάθιους, που έσκισε την ελληνική σημαία νομίζοντας ότι είναι η ισραηλινή κατηγορείται για προκατάληψη και εκφοβισμό.

Το περιστατικό συνέβη στο ελληνικό εστιατόριο Efi’s Gyro στο Μοντκλέρ, σύμφωνα με την αστυνομία. Στο βίντεο, η 23χρονη, αφού έσκισε την ελληνική σημαία σημαίες, φαίνεται να ρίχνει κάτω μια σειρά από σημαίες έξω από το εστιατόριο και να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Τι κοιτάτε; Ξέρετε πολύ καλά ότι συμβαίνει μια γενοκτονία. Δεν το αντέχω. Υπάρχει γενοκτονία και δεν υποστηρίζω τον σιωνισμό».

Συνεχίζει δε, και ρωτά έναν εργαζόμενο του εστιατορίου «Είσαι περήφανος για την κληρονομιά σου;». Και εκείνος της αποκαλύπτει ότι οι σημαίες που έσκισε δεν είναι του Ισραήλ αλλά ελληνικές. «Λάθος μου», απαντά εκείνη. «Μοιάζουν με του Ισραήλ. Τις θέλετε πίσω;».

Η ίδια βιντεοσκόπησε το περιστατικό, το οποίο συνέβη στις 11 Μαρτίου, αλλά μόλις πρόσφατα το ανέβασε στο TikTok, όπου έγινε viral. Το βίντεο είχε 4,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και εκατομμύρια περισσότερες προβολές σε άλλες πλατφόρμες social media.

«Το Μοντκλέρ είναι μια κοινότητα που προσπαθεί να συμπεριφέρεται σε όλα τα άτομα με αξιοπρέπεια και σεβασμό», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τοντ Κονφόρτι. «Ελπίζω ότι αυτή η έρευνα στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η υπηρεσία μας δεν θα ανεχθεί καμία μορφή παρενόχλησης ή διάκρισης και ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». Η δίκη της Μάθιους έχει οριστεί γαι τις 3 Δεκεμβρίου.

This low IQ activist tore down Greek flags because she has no idea what the Israeli flag looks like. pic.twitter.com/DbxRmH4mZ1