Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ μετά από βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο

Ένα βλήμα εντοπίστηκε να περνά από τον Λίβανο στο Τελ Αβίβ σύμφωνα με τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ακόμα ότι δεν ακούστηκαν σειρήνες για το περιστατικό «σύμφωνα με το πρωτόκολλο, καθώς το βλήμα έπεσε σε «ανοιχτή περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ».

Παράλληλα, οι IDF νωρίτερα ανακοίνωσαν πως περίπου 45 πύραυλοι από τον Λίβανο πέρασαν σε ισραηλινό έδαφος στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Επικαλούμενος προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής που ενεργοποιήθηκαν στο βόρειο Γκολάν, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι οι πύραυλοι «προσγειώθηκαν σε ανοιχτές περιοχές» χωρίς να υπάρξουν θύματα ή να προκληθούν ζημιές.

⭕️عاجل⭕️

إعلام العدو يعترف بانفجار صاروخاً باليستياً انطلق من لبنان قبالة سواحل تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار

⭕️Urgent⭕️

Enemy media admits the explosion of a ballistic missile launched from Lebanon off the coast of Tel Aviv without activating the sirens pic.twitter.com/lvm4idW2p4