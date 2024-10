«Δεν είσαι βασιλιάς μας!» - Γερουσιαστής στην Αυστραλία άρχισε να φωνάζει στον Κάρολο (Βίντεο)

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε μόλις ολοκληρώσει την ομιλία του στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας, όταν μία γυναίκα άρχισε να φωνάζει εναντίον του μονάρχη.

«Δεν είσαι βασιλιάς μας!», ούρλιαξε η Λίντια Θορπ, γερουσιαστής και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των αβορίγινων. «Διαπράξατε γενοκτονία σε βάρος του λαού μας. Δώστε μας πίσω της γη μας», συνέχισε να φωνάζει η γυναίκα.

Αμέσως έτρεξαν προς το μέρος της άνθρωποι της ασφάλειας, αλλά η Λίντια Θορπ συνέχισε να φωνάζει την ώρα που την απομάκρυναν: «Δώστε μας πίσω αυτά που μας κλέψατε. Τα οστά μας, τα κρανία μας, τα μωρά μας, τους ανθρώπους μας. Καταστρέψατε τη μας. Αυτή δεν είναι δική σας γη. Δεν είσαι βασιλιάς μου. Δεν είσαι βασιλιάς μας!».

Ο βασιλιάς Κάρολος παρακολουθούσε ανέκφραστος τα όσα συνέβαιναν, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Καμίλα. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψή του στην Αυστραλία από τη στιγμή που στέφθηκε βασιλιάς, το 2022.

King Charles III faced backlash from Britain's colonial legacy after speaking in Australia's Parliament on Monday. "You are not our king," shouted Lidia Thorpe, an Indigenous senator and activist for Aboriginal rights. "Give us our land back." https://t.co/678mNQrOyq pic.twitter.com/jHS7o9PflW