Το Ισραήλ «χτυπά ανελέητα» τη Χεζμπολάχ: «Εξαλείψαμε τρεις αξιωματούχους της»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως η Πολεμική Αεροπορία του επιτέθηκε σήμερα στο επιτελείο των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ και σε ένα υπόγειο εργαστήριο παραγωγής όπλων στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επλήγησαν οι συνοικίες Χαρέτ Χρέικ και Χαντάτ Μπεϊρούτ, προπύργια του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος που βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισράηλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι «εξάλειψε» τρεις αξιωματούχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Life in Lebanon: ‘Our nights are filled with the terrifying sounds of bombing and airstrikes’ (via @thejournal_ie) https://t.co/Znh0vb6Vut