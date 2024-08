Το «Mamma Mia 3» είναι στα σκαριά - Σε ελληνικό ή κροατικό νησί τα γυρίσματα

«Μπορεί να πρέπει να το ονομάσουμε Grand-Mamma Mia!» είχε πει στο παρελθόν η Μέριλ Στριπ.

Το Mamma Mia 3 ετοιμάζεται δήλωσε μία εκ των πρωταγωνιστών της θρυλικής ταινίας, η Christine Baranski. Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Tanya Chesham-Leigh μία από τις φίλες της Μέριλ Στριπ στις δύο προηγούμενες ταινίες αφιέρωμα στη μουσική των ABBA, αποκάλυψε τα νέα μιλώντας στο Hollywood Reporter.Η ηθοποιός είπε ότι είχε ήδη συναντηθεί με την παραγωγό Judy Craymer στο Λονδίνο.

«Σχεδιάζει το Mamma Mia 3. Μου έδωσε την αφηγηματική πλοκή για το πώς θα συμβεί. Μόνο αυτό μπορώ να πω! Αλλά, δεν είναι κάτι σαν, "Ω, μακάρι να μπορούσε να συμβεί!" Η Judy Η Τζούντι κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Έκανε το Mama Mia 2! να συμβεί, και ήταν μία εκπληκτική επιτυχία» είπε.

Για το υπόλοιπο καστ πρόσθεσε ότι «θα βρεθούμε όλοι σε κάποιο υπέροχο ελληνικό ή κροατικό νησί και θα διασκεδάσουμε. Ελπίζω». Χαρακτήρισε την ταινία ως ένα φιλμ που «κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους. Όταν παρακολουθείς πόσο κόσμος εμφανίζεται σε αυτές τις προεκλογικές συγκεντρώσεις των Δημοκρατικών τώρα, υπάρχουν πολλά χαμόγελα, πολύ γέλιο. Οι άνθρωποι έλκονται από την ευτυχία και τη χαρά, όχι από την καταστροφή και την κατήφεια. Το Mamma Mia έκανε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους», συνέχισε.

«Όταν βρίσκομαι στην Ευρώπη, δεν μπορώ να σας πω πόσα μικρά κορίτσια θέλουν να φωτογραφηθούν με την ηρωίδα της ταινίας. Με προβληματίζει λίγο που αυτός είναι ο αγαπημένος τους χαρακτήρας» λέει γελώντας. «Αλλά, πάντα μας ελκύει αυτό το είδος εύθυμης, σέξι κυρίας». Οι ψίθυροι για μια νέα ταινία του Mamma Mia άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά το 2020, όταν η παραγωγός Judy Craymer αποκάλυψε ότι είναι στα σκαριά μία ακόμα ταινία.

Από τότε η πρωταγωνίστρια, Amanda Seyfried αποκάλυψε ότι θα συμμετείχε ευχαρίστως στο τρίτο σίκουελ, ακόμα και δωρεάν. Ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη για το πώς θα κατέληξε μία ταινία ταινία σε οικονομικό επίπεδο.

Θετική να επαναλάβει τον ρόλο της ήταν και η υπέροχη Μέριλ Στριπ, αν και η ηρωίδα της έχει πεθάνει από το sequel του 2018, «Mamma Mia! Here We Go Again. «Είμαι έτοιμη για οτιδήποτε. Θα πρέπει να προγραμματίσω μια εξέταση στο γόνατο πριν τα γυρίσματα, αλλά αν υπάρχει μια ιδέα που με ενθουσιάζει, είμαι πάντα εκεί.

Είπα στην παραγωγό αν μπορούσε να βρει έναν τρόπο να μετενσαρκώσει τη Donna, είμαι μέσα. Ή θα μπορούσε να είναι σαν σε μια από αυτές τις σαπουνόπερες όπου η Donna επιστρέφει και αποκαλύπτει ότι ήταν πραγματικά η δίδυμη αδερφή της που πέθανε. Μπορεί να πρέπει να το ονομάσουμε Grand-Mamma Mia!» πρόσθεσε αστειευόμενη.