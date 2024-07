«Μπάιντεν παραιτήσου» - Η επιστολή 56 πρώην ανώτατων αξιωματούχων

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τώρα είναι η ώρα να παραδώσετε τον μανδύα της ηγεσίας και σας προτρέπουμε με σεβασμό να το κάνετε».

Πρώην αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας και εμπειρογνώμονες εξωτερικής πολιτικής ζητούν και αυτοί από τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρσα, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για την υποψηφιότητά του και τους πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια εάν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει δεύτερη θητεία, σύμφωνα με επιστολή που έλαβε το CNN.

Είναι το τελευταίο πλήγμα σε μια σειρά εκκλήσεων προς τον Μπάιντεν να αποχωρήσει. «Με τη βαθύτατη εκτίμηση για τις πολλές δεκαετίες εμπνευσμένης ηγεσίας σας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι διαρκείς ανησυχίες γύρω από τη συνέχιση της υποψηφιότητάς σας και η αυξανόμενη πιθανότητα νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στο εκλογικό πεδίο θέτουν τα επιτεύγματά σας στην εθνική ασφάλεια - και τη χώρα μας και την κληρονομιά σας – σε απαράδεκτο επίπεδο κινδύνου. Το όραμα, η προσέγγιση και οι εκφρασμένες προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια του έθνους μας έρχονται σε θεμελιώδη σύγκρουση με τις αξίες και τις αρχές για τις οποίες υποστηρίξατε», αναφέρεται στην επιστολή, που απευθύνεται στον Μπάιντεν.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τώρα είναι η ώρα να παραδώσετε τον μανδύα της ηγεσίας και σας προτρέπουμε με σεβασμό να το κάνετε», καταλήγει η επιστολή. Την επιστολή υπογράφουν 56 άτομα που υπηρέτησαν σε πολλαπλές διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων πρώην πρεσβευτών και πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων εξωτερικής πολιτικής.

Ο Τζον Σάτουκ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τσεχία, και ο Έρικ Σβαρτς, πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπιλ Κλίντον, είναι μεταξύ αυτών που υπογράφουν την επιστολή, η οποία στάλθηκε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγή.

Σε δήλωσή του, ένας εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν είπε ππως «Είναι καιρός να ενωθούμε ενάντια στην απειλή για την εθνική ασφάλεια που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ισχυρή και σταθερή ηγεσία του Τζο Μπάιντεν είναι απαραίτητη σε μια εποχή που δικτάτορες και δεσπότες σε όλο τον κόσμο απειλούν κανόνες, νόμους και σύνορα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στις εξωτερικές υποθέσεις είναι ασύγκριτες – αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο να κερδίσει αυτόν τον Νοέμβριο».

Οι 35 Δημοκρατικοί που «διώχνουν» τον Μπάιντεν

Οι Δημοκρατικοί βρέθηκαν σε προφανές αδιέξοδο το Σάββατο, καθώς ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να υπομένει εκκλήσεις για να τερματίσει την εκστρατεία επανεκλογής του μετά από μια εβδομάδα συνεχών κινήσεων του κόμματος για την αλλαγή στο πρόσωπο του προέδρου υπέρ ενός υποψηφίου, πιο πιθανού να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρώτος την Παρασκευή ήταν ο βουλευτής Sean Casten, ο οποίος δημοσίευσε ένα άρθρο «καλώντας τον Μπάιντεν να περάσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά».

Ώρες αργότερα, τέσσερις ακόμη Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων δύο που προέρχονται από τη Μαύρη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κογκρέσου και την Ισπανόφωνη Ομάδα του Κογκρέσου - ομάδες που έχουν υποστηρίξει σθεναρά τον Μπάιντεν - εξέδωσαν κοινή δήλωση καλώντας τον Μπάιντεν να αποχωρήσει. Και μετά ακολούθησαν κι άλλοι, κι αλλοι.

Μέχρι το βράδυ στην ομάδα αυτή εντάχθηκαν και δύο γερουσιαστές. Το κύμα αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των μελών του κόμματος και ότι η στιγμή για την αποχώρηση Μπάιντεν πλησιάζει.

Μετά την απογοητευτική εικόνα του Αμερικανού Προέδρου στο debate με τον Τραμπ περισσότεροι από 30 Δημοκρατικοί τον κάλεσαν να παραιτηθεί ενώ κορυφαίοι ηγέτες του Κογκρέσου τον προτρέπουν να επανεξετάσει την απόφασή του να παραμείνει στην κούρσα.

Παρά τις παρακλήσεις από υψηλόβαθμα μέλη του κόμματός του, ο Μπάιντεν επιμένει και με δήλωσή του το βράδυ της Παρασκευής ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει στις προεκλογικές ομιλίες, μετά την ανάρρωσή του από τον κορονοϊό.

Οι 35 Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο που καλούν δημόσια τον Μπάιντεν να αποχωρήσει είναι οι εξής:

Rep. Earl Blumenauer

Rep. Blumenauer Sen. Sherrod Brown

Sen. Brown (OH)

Rep. Ed Case

Rep. Case (HI)

Rep. Sean Casten

Rep. Casten (IL)

Rep. Kathy Castor

Rep. Castor (FL)

Rep. Jim Costa

Rep. Costa (CA)

Rep. Angie Craig

Rep. Craig (MN)

Rep. Doggett

Rep. Doggett (TX)

Rep. Chuy Garcia

Rep. Garcia (IL)

Rep. Raúl M. Grijalva

Rep. Grijalva (AZ)

Sen. Martin Heinrich

Sen. Heinrich (NM)

Rep. James Himes

Rep. Himes (CT)

Rep. Jared Huffman

Rep. Huffman (CA)

Rep. Greg Landsman

Rep. Landsman (OH)

Rep. Mike Levin

Rep. Levin (CA)

Rep. Zoe Lofgren

Rep. Lofgren(CA)

Rep. Betty McCollum

Rep. McCollum (MN)

Rep. Morgan McGarvey

Rep. McGarvey (KY)

Rep. Seth Moulton

Rep. Moulton (MA)

Rep. Scott Peters

Rep. Peters (CA)

Rep. Brittany Pettersen

Rep. Pettersen (CO)

Rep. Mark Pocan

Rep. Pocan (WI)

Rep. Mike Quigley

Rep. Quigley (IL)

Rep. Pat Ryan

Rep. Ryan (NY)

Rep. Adam Schiff

Rep. Schiff (CA)

Rep. Brad Schneider

Rep. Schneider (IL)

Rep. Scholten

Rep. Scholten (MI)

Rep. Mikie Sherrill

Rep. Sherrill (NJ)

Rep. Adam Smith

Rep. Smith (WA)

Rep. Eric Sorensen

Rep. Sorensen (IL)

Rep. Greg Stanton

Rep. Stanton (AZ)

Sen. Jon Tester

Sen. Tester (MT)

Rep. Gabe Vasquez

Rep. Vasquez (NM)

Rep. Marc Veasey

Rep. Veasey (TX)

Sen. Peter Welch

Sen. Welch (VT).