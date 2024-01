Το Embraer E145, που μετέφερε 53 επιβάτες, είχε μόλις προσγειωθεί και τροχοδρομήθηκε προς τον τερματικό σταθμό γύρω στις 4 μ.μ. όταν γλίστρησε, δήλωσαν αξιωματούχοι της FAA και της American Airlines.

Το τρομακτικό περιστατικό προκλήθηκε από το χιόνι που έφεραν οι ελαφρές χιονοθύελλες που έπληξαν την περιοχή, δήλωσε εκπρόσωπος της American Airlines.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τα συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να ανταποκρίνονται στο αεροπλάνο, με αρκετούς πυροσβέστες να συνοδεύουν τους επιβάτες στο χιονισμένο πεδίο.

Ευτυχώς, κανείς από τους 50 επιβάτες και τα τρία μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

«Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία τους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της American Airlines.

