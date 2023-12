Έντονη είναι η ανησυχία των ειδικών μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στη Χερσόνησο Ρέικιανες στην Ισλανδία.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε την Τετάρτη (20/12) η ηφαιστειολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού «τα τοξικά αέρια μπορούν με τη δύναμη του ανέμου να μεταφερθούν και στην πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ».

«Η έκρηξη έχει γίνει σε μία χερσόνησο νοτιοδυτικά, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάποια χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Γκρίνταβικ, άρα δεν απειλείται άμεσα η πόλη, καθώς η ρωγμή δεν βρίσκεται κοντά σε αυτήν» είπε μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ.

«Δεν είμαστε στις καταστάσεις του 2010, με τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη, όπου πάνω από 100.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί, όλη η Δυτική Ευρώπη ουσιαστικά είχε πάρα πολλά προβλήματα και η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο να κλείσει το αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ. Δεν υπάρχει πρόβλημα στις αερομεταφορές» σημείωσε η Εύη Νομικού.

Όπως επεσήμανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας είναι μια από τις καλύτερες διαχειριστικές αρχές του κόσμου, ηφαιστειακού κινδύνου. «Εδώ και ένα μήνα έχει εκκενωθεί όλη η πόλη, επομένως δεν υπήρχε πρόβλημα στο να τραυματιστεί κάποιος ή να έχουμε κάποιο θάνατο από κάποιο κάτοικο λόγω της λάβας» σημείωσε.

«Το δεύτερο είναι ότι έχουν πάρα πολλά επικοινωνιακά μέσα. Ενημερώνουν τον κόσμο καθημερινά. Έχουν ήδη αποκλείσει όλη την περιοχή της ηφαιστειακής έκρηξης. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μετράνε τις μετακινήσεις του εδάφους, την τοξικότητα των αερίων αλλά και τη σεισμικότητα.

Άρα λοιπόν είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Αν χρειαστεί να προμηθεύσουν μάσκες στον κόσμο, αυτό θα γίνει.

Η Ισλανδία είναι μια χώρα η οποία έχει 32 ενεργά ηφαίστεια, όπου κάθε 4 -5 χρόνια αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη» εξήγησε η ηφαιστειολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ.

❗??? - #BREAKING: The fissure northeast of Grindavík is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm