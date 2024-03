«Τρολάρουν» τα Βρετανικά ΜΜΕ για την ενδυματολογική επιλογή του βασιλιά Καρόλου να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία λίγα 24ωρα μετά το διπλωματικό επεισόδιο που προκάλεσε ο Ρίσι Σούνακ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μπορεί απλώς να νοστάλγησε την ελληνική καταγωγή του ή να σκέφτηκε ότι θα συμπλήρωνε το κοστούμι του, αλλά η απόφαση του βασιλιά Καρόλου να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία όταν μίλησε στο Cop28 μαζί με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σουνάκ, ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε εντύπωση, δεδομένης της πρόσφατης διπλωματικής διαμάχης για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο Βασιλιάς Κάρολος με την κίνηση αυτή μπορεί να θέλησε να δείξει με ποιο μέρος είναι μετά την διπλωματική διαμάχη μεταξύ Σουνάκ - Μητσοτάκη.

Όπως υπογραμμίζει ο Guardian, μπορεί ο Κάρολος να βρήκε έναν τρόπο για να καταστήσει σαφή τη γνώμη του ή να του αρέσει απλώς η συγκεκριμένη γραβάτα.

Αν επρόκειτο για ένα αιχμηρό μήνυμα, είτε δεν το πήρε χαμπάρι ο Σουνάκ είτε δεν τον πείραξε!

Με μια ανάρτηση όλο νόημα, η δημοσιογράφος του BBC που πήρε την συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολιάζει τα τεκταινόμενα σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τη στάση του Ρίσι Σούνακ.

Η Λόρα Κούνσμπεργκ στάθηκε στη γραβάτα που επέλεξε να φορέσει σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, για να συναντήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Μάλλον πρέπει να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον βασιλιά σήμερα, ο οποίος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία και ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Worth looking closely, the King today, wearing a Greek flag tie at COP, after days of a simmering diplomatic row btw UK and Greek PM ??? pic.twitter.com/CEwaFmBYW4