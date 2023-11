Το Spirit of Discovery πλησίαζε προς το τέλος ενός ταξιδιού 14 διανυκτερεύσεων με προορισμό τα Κανάρια Νησιά όταν χτυπήθηκε από κακοκαιρία το Σάββατο.

Δεκάδες επιβαίνοντες τραυματίστηκαν όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας το οποίο έκανε το πλοίο να στραφεί ξαφνικά προς τα αριστερά και να σταματήσει απότομα.

Περίπου 100 από τους 1.000 επισκέπτες τραυματίστηκαν, αν και η «συντριπτική πλειοψηφία» υπέστη μόνο μικροτραυματισμούς, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Saga Cruises.

Πέντε από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν πιο σοβαρά.

Ένας συγγενής επιβατών έγραψε στο X: «Οι ηλικιωμένοι γονείς μου επιβαίνουν στο Saga Spirit of Discovery και πέρασαν φρικτές στιγμές στην καταιγίδα. Πετάχτηκαν στο πάτωμα, στην τραπεζαρία, τα τραπέζια και τα σερβίτσια έπεσαν πάνω τους. Πολλοί τραυματίστηκαν».

