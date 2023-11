Viral έγινε βίντεο που δείχνει τον Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας, Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν, να προσπαθεί να φιλήσει την Γερμανίδα ομόλογό του, Ανναλένα Μπέρμποκ.

Kατά τη συνάντηση των υπουργών της ΕΕ στο Βερολίνο την Πέμπτη, o Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν, έδωσε το χέρι του στη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια έσκυψε μπροστά για να τη φιλήσει.

Ο ίδιος επικρίθηκε σε ορισμένα δημοσιεύματα των κροατικών μέσων ενημέρωσης, με την ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Ράντα Μπόριτς να χαρακτηρίζει το περιστατικό εξαιρετικά ανάρμοστο".

Ο Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν προσπάθησε να το σώσει χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως μια «θερμή, ανθρώπινη προσέγγιση σε μια συνάδελφο».

Είπε ότι ήταν «ίσως μια αμήχανη στιγμή» και ζήτησε συγγνώμη «από όποιον το εξέλαβε έτσι».

???? Croatian FM Gordan Grlic-Radman made an awkward attempt to kiss his German counterpart Annalena Baerbock at the EU ministerial summit in Berlin



Balkans media and netizens heavily criticized the episode and even branded it ‘sexual harassment’.



Source: @geopolitics_live pic.twitter.com/J0Jg7dI9Kt