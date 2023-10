Άλλοι 2.800 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη 50 αναφέρεται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, πάντα σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Λίγο νωρίτερα, το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN μετέδωσε πως οι νεκροί εξαιτίας των επιθέσεων της Χαμάς που εξαπολύθηκαν το Σάββατο έχουν πλέον φθάσει τους 1.200.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τρίτη σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί», δυο μέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ (αύριο Πέμπτη), ανέφερε λακωνικό ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός πιστεύεται πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας.

«Επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ζήτημα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις γι’ αυτό», εξήγησε ο κ. Σάλιβαν, σπεύδοντας να προσθέσει πως δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ούτε να αποκαλύψει υπερβολικά πολλά «αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι περίπου 4.600 έχουν τραυματιστεί στο ισραηλινό αεροπορικό σφυροκόπημα στον μικροσκοπικό παραθαλάσσιο θύλακα (40 χιλιόμετρα μήκος x 10 χιλιόμετρα πλάτος) όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, από το Σάββατο. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν πως έχουν μείνει άστεγοι μέσα σε πέντε ημέρες πάνω από 180.000 Παλαιστίνιοι.

«Δεν βάζουμε στο στόχαστρο άμαχους εσκεμμένα», ανέφερε ο κ. Σάλιβαν, ερωτηθείς σχετικά με τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. «Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι οι στρατιωτικές μας επιχειρήσεις διεξάγονται βάσει των κανόνων του πολέμου και των νόμων για τους πολέμους», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει γιατί εκφράστηκε στο πρώτο πληθυντικό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε πως οβίδες από τη Συρία έπληξαν μη κατοικημένη περιοχή στο προσαρτημένο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το ισραηλινό πυροβολικό ανταπέδωσε τις βολές, στοχεύοντας την τοποθεσία από όπου ερρίφθησαν οι οβίδες, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι μέλη του σκότωσαν «τρεις παλαιστίνιους τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια ανταλλαγών πυρών στην Ασκελόν (νότια), κάπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Τις τελευταίες ώρες, στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα και drones, αντάλλαξαν πυρά με τρομοκράτες στη βιομηχανική πόλη Ασκελόν», ανέφερε ο Τσαχάλ, διευκρινίζοντας πως συνεχίζουν να διενεργούνται έρευνες στη συγκεκριμένη ζώνη επιχειρήσεων.

Νωρίτερα χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι ανέκτησε λίγο ως πολύ «τον έλεγχο» του «φράκτη» –του τείχους– στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ωστόσο πως μπορεί να συνεχιστούν οι «παρεισφρήσεις» παλαιστίνιων μαχητών, διά στόματος του εκπροσώπου του, του αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ.

Το Ισραήλ κινητοποίησε 300.000 έφεδρους και ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο, από το Σάββατο, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση, την πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους.

'It's not a war, it's not a battle. It's a massacre'



Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists



IDF Major General Itai Veruv describes the scene of brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta