Ένα F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ κατέρριψε τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που πετούσε κοντά σε περιοχή όπου είχαν αναπτυχθεί αμερικανοί στρατιώτες στη βορειοανατολική Συρία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο αμερικανούς αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε κατ’ επανάληψη την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων πως στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν αναπτυχθεί αμερικανοί στρατιώτες. Η Άγκυρα διαψεύδει ότι ήταν τουρκικό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε. «Δεν είναι δικό μας», είπε αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας όταν ρωτήθηκε εάν το UAV ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.

Νωρίτερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ στρατιωτικός συνασπισμός κατέρριψε ένα τουρκικό UAV που πετούσε κοντά σε βάση της βορειοανατολικής Συρίας.

The US army shot down a Turkish Anka UAV that approached the illegal US base in Syria while bombing SDF positions in al-Hasaka.



This shows that NATO members do not consider Turkey as an equal and even if Turkey were attacked, most NATO countries would not send their soldiers. pic.twitter.com/Y3I143i9dl