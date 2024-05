Θα παρευρεθούν και θα συμμετέχουν και οι δύο συγγραφείς Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης και Σοφία Ιορδανίδου.

Με την παρουσίαση δύο βιβλίων για το Κυπριακό, την Τετάρτη 29 Μαΐου, ώρα 19:00, στον Ιανό στην Αθήνα, οι Εκδόσεις Hippasus, σε συνεργασία με την Αλυσίδα Πολιτισμού ΙΑΝΟΣ υπογραμμίζουν τη σημασία των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή και διαίρεση της Κύπρου.

Τα βιβλία θα παρουσιάσουν ο Στέλιος Περράκης, ομότιμος Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και ο Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Βατικιώτης

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, Σταύρος Αυγουστίδης και εκ μέρους του Ιανού ο Νίκος Καρατζάς.

Νταλγκά Νταλγκά (Κύματα Κύματα)σε νέα αναθεωρημένη έκδοση, της δημοσιογράφου Σοφίας Ιορδανίδου. Στις σελίδες του βιβλίου, ο Δρ. Γιαλτσίν Κιουτσούκ, αξιωματικός του Αττίλα, ομολογεί, με κάθε λεπτομέρεια, άγνωστες πτυχές της τουρκικής εισβολής: σφαγές αμάχων, βιασμούς, πλιάτσικα, κ.α. Οι προσωπικές αποκαλύψεις του Τούρκου αξιωματικούμας επιτρέπουν να αποκρυπτογραφήσουμε τις τότε πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, να κατανοήσουμε τα κίνητρα της Άγκυρας, ενώ μέχρι σήμερα, η Τουρκία συνεχίζει να είναι εκτεθειμένη για τα παραπάνω εγκλήματα πολέμου.

Δημήτρης Ψαθάς. Ο Πόντιος Χρονογράφος και η Γη της Κύπρου, του δικηγόρου και Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη. Από τον Φεβρουάριο του 1951, όταν ο Ψαθάς επισκέφθηκε την Κύπρο ως απεσταλμένος της εφημερίδας Τα Νέα, μέχρι και τον θάνατό του, η Κύπρος τον απασχολούσε ανελλιπώς. Δεν σταματούσε να επαναλαμβάνει ότι το Κυπριακό ήταν το σημαντικότερο εθνικό θέμα και δεν έπαψε ποτέ να το συνδέει με την παράλληλη ιστορία του Πόντου που ήταν και η δική του μητέρα πατρίδα.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς

Η Σοφία Ιορδανίδου δίδαξε Δημοσιογραφία και Επικοινωνία σε πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λευκωσίας από το 1985 έως σήμερα. Είναι Πρόεδρος του “Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία” και από το 2011, υπό την ευθύνη της, οργανώθηκε και λειτουργεί στο ΑΠΚΥ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία». Από το 2013 διετέλεσε υπεύθυνη έκδοσης του περιοδικού «δημοσιογραφία» για 25 τεύχη, ενώ μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνη της ιστοσελίδας dimosiografia.com.

Εργάστηκε πολλά χρόνια στον χώρο της Δημοσιογραφίας και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Στη Ν. Υόρκη εργάστηκε στη Φωνή της Αμερικής, διαπιστευμένη στον Λευκό Οίκο, ανταποκρίτρια εφημερίδων στην Ελλάδα και υπεύθυνη για την προεκλογική καμπάνια του Mondale. Στην Αθήνα, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και MEGA, σύμβουλος πολιτικής και εταιρικής επικοινωνίας, σύστησε και διηύθυνε τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου του MEGA CHANEL, το πρώτο τηλεοπτικό πρακτορείο στην Ελλάδα, NETNEWS Α.Ε., και την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας ΝΕΤRESULT Ε.Π.Ε.

Σπούδασε Ιταλική και Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο City University of New York (CUNY), απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη Συγκριτική Λογοτεχνία και Θέατρο στο CUNY και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ, ολοκληρώνοντας την εργασία «Η πρόσληψη του Πιραντέλλο στην Ελλάδα» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στη δημοσιογραφία και τη λειτουργία των Μέσων, καθώς και τις προκλήσεις που θέτει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και στην κοινωνία του δικτύου. Στο επίκεντρο της έρευνάς της είναι ακόμη η στρατηγική επικοινωνία και ο Γραμματισμός στα Μέσα.

Ο καθηγητής Δρ Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης είναι εν ενεργεία δικηγόρος, καθηγητής δικαίου και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σήμερα, είναι Πρόεδρος της Ακαδημίας Γραμμάτων και τεχνών της Κύπρου. Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε εκδότης της Επιθεώρησης Κυπριακού & Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πρόεδρος του Κέντρου Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας. Έχει τιμηθεί για το έργο του με το βραβείο Άννυς Τσάτσου από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στην Αθήνα. Έχει επίσης διορισθεί ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Γενικής Εισαγγελίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριες δημοσιεύσεις του περι-λαμβάνουν: Labour Law in Cyprus (Kluwer, 2016), Κυπριακό Κληρονομικό Δίκαιο (Hippasus, 3η, 2015), Religion and Law in Cyprus (Kluwer, 2nd, 2014), Constitutional Law in Cyprus (Kluwer, 2014), Family and Succession Law in Cyprus (Kluwer, 2012), Το νέο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των συμβάσεων (2009), Κυπριακό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων (2007), Επαγγελματικό Δίκαιο των Δικηγόρων (2007), Κοινοβουλευτική Ιστορία της Κύπρου 1964-1976 (2007), Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος (2006), Το Κυπριακό Δίκαιο του Γάμου και του Διαζυγίου (2006), Βιβλιογραφία Κυπριακού Δικαίου (2005), Η Κοινοβουλευτική συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο (2003).

{https://www.youtube.com/watch?v=YWEQ9sF3kyI}