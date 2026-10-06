Σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023.

Έπειτα από αίτημα των Ισραηλινών σκηνοθετών του ντοκιμαντέρ «Naza», Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, οι ελληνικές εταιρείες διανομής Filmtrade και Tanweer ζήτησαν από τις κινηματογραφικές αίθουσες οι οποίες προβάλουν την ταινία (το Cinobo Όπερα και τον Δαναό στην Αθήνα και το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη) να μην πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες προβολές στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποίησε η Χαμάς το 2023 στα σύνορα του Ισραήλ.

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Οι ίδιες εταιρείες απέστειλαν, μάλιστα, στους παραπάνω κινηματογράφους μία ανακοίνωση, η οποία κατά δήλωσή τους, συντάχθηκε από τις εταιρείες παραγωγής MK2 και Guardian, σε συνεννόηση με τους σκηνοθέτες. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Κατόπιν αιτήματος των σκηνοθετών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023, οι εταιρείες διανομής του "NAZA", Filmtrade και Tanweer αναβάλλουν όλες τις προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις 7 Οκτωβρίου».

Οι ελληνικές εταιρείες διανομής Filmtrade και Tanweer ενημερώνουν επίσης, ότι η ανακοίνωση αυτή έχει διανεμηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν το «NAZA». Σε κάποιες χώρες, μάλιστα, όπως στην Ολλανδία, δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές της ταινίας στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ολλανδικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Dutch Breaking News, «η απόφαση της αναβολής των προβολών πάρθηκε έπειτα από απειλές που δέχθηκαν οι σκηνοθέτες και οι οικογένειες τους».

Το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, κερδίζοντας το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, καθώς και το πλέον παρατεταμένο χειροκρότημα στα χρονικά της μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης. Στο «ΝΑΖΑ», 24 Ισραηλινοί αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, υπό καθεστώς ανωνυμίας, μιλούν για τα συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Οι προβολές του «NAZA» θα συνεχιστούν κανονικά από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.