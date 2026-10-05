Μια μοναδική έκθεση σπουδαίων καλλιτεχνών, δράσεις γαστρονομίας, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις και προβολές συναντούν το οικοσύστημα παραγωγής και φροντίδας του νησιού και δημιουργούν μια αξεπέραστη κοινή εμπειρία.

Στην Τήνο, και ειδικότερα στον παραδοσιακό οικισμό Αγάπη, θα υλοποιηθεί από τις 9 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 μια πρωτότυπη, πολυεπίπεδη καλλιτεχνική πρωτοβουλία, η οποία πλαισιώνεται από ερευνητικές, εκπαιδευτικές και γαστρονομικές δράσεις και προβολές που διερευνούν και αναδεικνύουν τη Φροντίδα ως θεμελιώδη πολιτιστική, κοινωνική και χωρική αξία, συνδέοντάς την οργανικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων.



Η δράση αναπτύσσεται γύρω από την έννοια της φροντίδας ως πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, με θεωρητικό υπόβαθρο τις Αόρατες Πόλεις του Ίταλο Καλβίνο, όπου ένας τόπος δεν ορίζεται από τα όριά του, αλλά από τις σχέσεις, τις αφηγήσεις και τα αόρατα δίκτυα που τον συγκροτούν. Διερευνάται η ιστορική σχέση μιας κοινότητας με τον τόπο της, αντιμετωπίζοντας το νησί της Τήνου και το αγροτικό χωριό Αγάπη, ως μία κιβωτό μνήμης.



Διοργανωτής φορέας είναι η ΝΩΜΩ ΑμΚΕ που δραστηριοποιείται στο σημείο τομής της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας και η οποία έχει υλοποιήσει και άλλα προγράμματα στην Τήνο, όπως το Toichos project, 2025, το μηνιαίο πρόγραμμα φιλοξενίας Γάλλων αρχιτεκτόνων σχεδιαστών, Σμιλεύοντας τη Μνήμη, 2024-2025, τη δράση προφορικής ιστορίας σχετικά με το οικοσύστημα παραδοσιακών τεχνών του νησιού, ΙΧΝΗ, 2024 τη δράση ψηφιακής τεκμηρίωσης με άξονα τη σιδηρουργία και το The Inherited Earth, 2023, ένα διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών.



Ομαδική εικαστική έκθεση

Κεντρικό πυλώνα του προγράμματος αποτελεί μια μεγάλη, ομαδική Εικαστική Έκθεση με τίτλο «Το αόρατο νήμα υφαίνει» σε επιμέλεια της εικαστικού και επιμελήτριας Ελένης Γλύνη, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες που συνδέονται με την Τήνο και τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. (Αλφαβητικά): Δημήτρης Αναστασίου, Ελένη Γλύνη, Αλεξάνδρα Γρυπάρη, Γιάννης Ευθυμίου, Αλέκος Κυραρίνης, Κωνσταντίνος Λαδιανός, Αλέξανδρος Λάιος, Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Λευτέρης Ναύτης, Αχιλλέας Παπακώστας, Νίκος Ποδιάς, Δημήτρης Σκαλκώτος, Μάρω Φασουλή.



Όπως σημειώνει η επιμελήτρια: «Με αφετηρία τις «Αόρατες Πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο, το «Αόρατο Νήμα» προτείνει μια έκθεση-διαδρομή που αντιμετωπίζει την Αγάπη όχι ως σκηνικό ή ουδέτερο περίβλημα των έργων, αλλά ως ενεργό πεδίο μνήμης, χρόνου και αντίληψης. Τα έργα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών είναι αυτοτελή· διαθέτουν τη δική τους γλώσσα και δεν χρειάζονται τον συγκεκριμένο χώρο για να αποκτήσουν υπόσταση. Αντίστοιχα, το παλιό σχολείο, η διαδρομή προς τον νερόμυλο, η γέφυρα, οι περιστεριώνες, η Αγία Σοφία και τα ενδιάμεσα κτίσματα φέρουν ήδη τη δική τους αρχιτεκτονική και ιστορική δύναμη. Κουβαλούν χρήσεις, ανθρώπινες παρουσίες, φθορά και μνήμη.



Η έκθεση επιχειρεί να δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε αυτόνομοι κόσμοι να συναντηθούν χωρίς να συγχωνευθούν και, μέσα από αυτή τη συνάντηση, να αλλάξει το βλέμμα που στρέφουμε πάνω τους. Το «Αόρατο Νήμα» δεν είναι η ομοιότητα που ενώνει, αλλά η ένταση που κρατά τα πράγματα μαζί και συγχρόνως σε απόσταση. Είναι αόρατο, όχι επειδή είναι κρυμμένο, αλλά επειδή δεν αποτελείται από ύλη».



Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώρα 17:00 στο Αγάπη της Τήνου.

Χώροι της έκθεσης: Το σχολείο του χωριού, ο νερόμυλος, ο περιστεριώνας στη λαγκαδιά, το ξωκλήσι της Αγίας Σοφίας και ακόμα δύο βοηθητικοί χώροι στο δρόμο για το νερόμυλο.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Οκτωβρίου: 11:00-14:00 και 17:00-20:00

Καθημερινές 12-25 Οκτωβρίου: 17:00-20:00



Στο Αγάπη θα πραγματοποιηθεί επίσης μια πρωτότυπη In situ περιπατητική Performance η οποία θα αναπτυχθεί μέσα από ένα σύντομο πρόγραμμα φιλοξενίας με τη συμμετοχή της αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής ομάδας InOutput από την Ιταλία, από την ιδρύτριά της Nerina Cocchi, σε συνεργασία με εκπροσώπους της κοινότητας (24 & 25 Οκτωβρίου).

Παράλληλες δράσεις

⦁ Προβολή ταινίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγάπη



Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στις 17:30 θα προβληθεί στο Αγάπι το ντοκιμαντέρ «Πώς να ζούμε στη Γη» (How to Live on Earth), σε σκηνοθεσία Fredi Devas. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που εξερευνά το ζωτικό μας δεσμό με τη φύση και το ρόλο της στο μέλλον μας. Με αφηγητή τον γνωστό Βρετανό ηθοποιό Benedict Cumberbatch, η ταινία - που λειτουργεί ως ο απόλυτος «οδηγός επιβίωσης και δράσης» - παρουσιάζει εμπνευσμένες ιστορίες αιχμής και εντυπωσιακά πλάνα απ’ όλον τον κόσμο, αποκαλύπτοντας πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να συνεργάζονται με τη φύση για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεών μας. Μια ταινία που συγκινεί, ψυχαγωγεί και δίνει ώθηση, παρουσιάζοντας ένα αισιόδοξο όραμα για ένα μέλλον που είναι εφικτό: ένα μέλλον όπου η φύση ευημερεί, και μαζί της ευημερούμε κι εμείς.



⦁ Διεπιστημονικές συζητήσεις / Δράσεις Γαστρονομίας



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 17 Οκτωβρίου, η ΝΩΜΩ ΑμΚΕ οργανώνει σε δύο Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού Αγάπη, τέσσερις κύκλους συζητήσεων και τέσσερις δράσεις γαστρονομίας. Οι συζητήσεις φέρνουν στο ίδιο τραπέζι ανθρώπους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες και διαδρομές: ανθρώπους της γης και της παραγωγής, εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας, καλλιτέχνες και επαγγελματίες, αλλά και ερευνητές και εκπροσώπους της επιστημονικής και διανοητικής ζωής.



Ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, Ανδρέας Χατζηδάκης, Καθηγητής Μάρκετινγκ και Καταναλωτικού Πολιτισμού στο Royal Holloway University of London.



17 Οκτωβρίου: Συζήτηση | Γη



Πώς μπορούν η καλλιέργεια, η κτηνοτροφία και η τυροκομία να ιδωθούν ως ένα ενιαίο σύστημα γνώσης και σχέσεων με τη γη, και τι σημαίνει η αναγνώριση αυτής της ζωντανής αγροδιατροφικής παράδοσης ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO για τις κοινότητες των Κυκλάδων;



Επίκεντρο της συζήτησης αποτελεί η σχέση της γης με την παραγωγή και τη διατροφή, από την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία έως την τυροκομία με έμφαση στην τυροκομική παράδοση των Κυκλάδων και την προσπάθεια ένταξης της Κυκλαδικής Τυροκομίας στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCΟ. Οι συμμετέχοντες εξετάζουν τις γνώσεις, τις τεχνικές και τις πρακτικές που συνδέουν το τοπίο, την παραγωγή, τις αγροδιατροφικές παραδόσεις ως άυλη πολιτιστική κληρoνομιά και την τοπική γαστρονομία.



Συμμετέχουν οι: Ιωάννα Τζαβάρα (εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού), Δημήτρης Ρουσουνέλος (συγγραφέας, συνεργάτης περιοδικού Γαστρονόμος), Ροίκος Θανόπουλος (Δρ γεωπόνος και ερευνητής), Αντώνης Ψάλτης (σεφ), Νίκος Αλβέρτης (αγρότης), Μανταλένα Βιδάλη (τυροκόμος). Συντονιστής της συζήτησης και της δράσης ο Χάρης Τζαννής, συντάκτης γαστρονομίας - ιδρυτής του Delio Food Hub.



Δράση γευσιγνωσίας | Κυκλαδίτικη τυροκομία και οινοποιία



Μια δράση γευσιγνωσίας αφιερωμένη στην κυκλαδίτικη τυροκομία και την υποψηφιότητα εγγραφής της στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO, η οποία αναμένεται να εξεταστεί στην επόμενη Συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Σύμβασης (30/11-5/12/2026, Xiamen, Κίνα).



Υπό την επίβλεψη του Χάρη Τζαννή, ιδρυτή του Delio Food Hub, γνωρίζουμε και δοκιμάζουμε τυριά και κρασιά από διαφορετικά νησιά των Κυκλάδων, αναζητώντας μέσα από τη γεύση τις ιδιαίτερες πρώτες ύλες, τις τεχνικές, τις γνώσεις και τις πρακτικές που συνδέονται με την παραγωγή τους. Η γευσιγνωσία γίνεται ένας τρόπος να αναδειχθεί η τυροκομία όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά, που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και συνδέει τη γη, την κτηνοτροφία, την εργασία και την τοπική κοινωνία, αποτελώντας συστατικό στοιχείο των πρακτικών τόσο της καθημερινής διατροφής, όσο και της γιορτής.



18 Οκτωβρίου: Συζήτηση Ι Άνθρωπος



Η Τηνιακή κατοικία ως χώρος παραγωγής, μεταποίησης, φιλοξενίας και μετάδοσης γνώσης. Η συζήτηση συνδέει την οικιακή οικονομία, το ρόλο των γυναικών, τις παραδοσιακές τέχνες και τη γαστρονομία με σύγχρονες έννοιες, όπως η κυκλικότητα, η βιωσιμότητα και η βιοποικιλότητα, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο Ελλάδας–Ιταλίας.



Συντονιστές Νίκος Γκύζης - πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, επιμελητής βιβλιοθήκης Π.Ι.Ι.Ε.Τ., Μάρκος Παλαμάρης - Ιστορικός, εκπαιδευτικός και ιδρυτής του Soul of Tinos



Γαστρονομία | Το Ξένο Τραπέζι



Στην Αγάπη μαγειρεύουμε όλοι μαζί: Κάτοικοι του χωριού και της Τήνου, συμμετέχοντες στο έργο, καλεσμένοι και ο Ιταλός σεφ Raffaele Licinio συναντιούνται γύρω από την προετοιμασία του φαγητού. Ζυμαρικά, κεφτεδάκια και άλλες παρασκευές γίνονται με τα χέρια και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, μέσα από μια διαδικασία ανταλλαγής συνταγών, τεχνικών και ιστοριών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το μαγείρεμα γίνεται συλλογική πράξη φροντίδας και το τραπέζι ένας χώρος συνάντησης, προσφοράς και μοιράσματος.



24 Οκτωβρίου: Συζήτηση Ι Κοινότητα



Τι σημαίνει να φροντίζουμε έναν τόπο και ποιος έχει την ευθύνη για τη διατήρηση, τη χρήση και τη συνέχεια της ζωής του; Η συζήτηση εξετάζει τη σχέση κοινότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τις αλλαγές που φέρνει η τουριστική ανάπτυξη και η εμπορευματοποίηση του τόπου.



Συντονισμός: Νίκος Γκύζης - πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου, επιμελητής βιβλιοθήκης Π.Ι.Ι.Ε.Τ.



Γαστρονομία | Το Τραπέζι της Αγάπης



Ένα ιταλικό τραπέζι συναντά το Τήνιο σπίτι. Με αφετηρία την cucina povera και την κουλτούρα της αξιοποίησης των διαθέσιμων υλικών χωρίς σπατάλη, ο Ιταλός σεφ Raffaele Licinio υπό την εποπτεία του διεθνούς οργανισμού Slow Food μας γνωρίζει με την κουζίνα της Καμπανίας και τις πρακτικές που συνδέουν την τροφή με την οικονομία του σπιτιού, την εποχικότητα, την τοπικότητα και τη μετάδοση της γνώσης. Η δράση συνομιλεί με την παράδοση του Τήνιου σπιτιού ως χώρου παραγωγής, μεταποίησης και συντήρησης της τροφής και αναδεικνύει κοινές αξίες της μεσογειακής διατροφικής κουλτούρας. Παράλληλα, συνδέεται με την «Ιταλική μαγειρική, μεταξύ βιωσιμότητας και βιοπολιτισμικής ποικιλότητας», η οποία εγγράφηκε το 2025 στην UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.



25 Οκτωβρίου: Συζήτηση Ι Πολιτισμός



Πώς μπορεί ο πολιτισμός να λειτουργήσει ως τρόπος γνωριμίας, σύνδεσης και ενεργοποίησης ενός τόπου; Η συζήτηση εξετάζει τη σχέση σύγχρονης τέχνης, πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής κοινότητας και το ρόλο των πολιτιστικών δράσεων στη δημιουργία νέων σχέσεων με τον τόπο.



Συντονισμός: Βασίλης Ξενοφώντος, Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων - σχεδιαστής



Γαστρονομία | Το Κοινό Τραπέζι



Το «Κοινό Τραπέζι» αποτελεί την κορύφωση της γαστρονομικής και συμμετοχικής διάστασης του έργου. Με επιμέλεια του Τήνιου σεφ Αντώνη Ψάλτη, μοιραζόμαστε συνταγές και γεύσεις της Τήνου, αναδεικνύοντας προϊόντα, τεχνικές και μαγειρικές πρακτικές του νησιού. Η κοινότητα, οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια, οι παραγωγοί, οι καλεσμένοι και οι επισκέπτες συναντιούνται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Ένα τραπέζι που γίνεται πράξη φιλοξενίας και φροντίδας και συνδέει τη γη, την παραγωγή, τη γνώση, την τροφή, τη μνήμη και την κοινότητα.

⦁ Βιωματικά εργαστήρια:



Τα εργαστήρια, με υπεύθυνους την αρχιτέκτονα Κατερίνα Κοντιζά και τον σχεδιαστή Βαγγέλη Ξενοφώντος, καλούν παιδιά και νέους να γνωρίσουν τον τόπο μέσα από την παρατήρηση, τη συμμετοχή και την πράξη. Από τη μνήμη και τα κτίσματα μέχρι τη γη, την παραγωγή, την τροφή και το τραπέζι, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν στην πράξη γνώσεις, τεχνικές και καθημερινές πρακτικές που συνδέουν τον άνθρωπο με τον τόπο.



Κάθε εργαστήριο καταλήγει σε μια μικρή συλλογική δημιουργία ή δράση.



10 Οκτωβρίου | «Ο Χάρτης της Μνήμης»



Οι νέοι γίνονται ερευνητές και «ξεναγοί» της Αγάπης. Περιηγούνται στο χωριό, παρατηρούν τα πολιτιστικά του τοπόσημα και αναζητούν τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τρία από αυτά. Μαθαίνουν πώς ένα κτίσμα ή ένας τόπος μπορεί να «μιλήσει» μέσα από μια μικρή, έξυπνη και ενδιαφέρουσα αφήγηση. Στη συνέχεια, δημιουργούν τις δικές τους «πινακίδες μνήμης» για σημεία του χωριού: λίγα ιστορικά στοιχεία, μια ιστορία που άκουσαν από τους κατοίκους, μια προσωπική παρατήρηση, μια ανάμνηση ή ακόμη και μια ερώτηση προς τον επόμενο επισκέπτη.



11 Οκτωβρίου | «Χτίζοντας τη φροντίδα!»



Οι νέοι καλούνται να παρατηρήσουν το ναό της Αγίας Σοφίας στο Αγάπι με το βλέμμα κάποιου που θέλει να προστατεύσει και να φροντίσει τον τόπο του. Καταγράφουν τι βλέπουν και, με τη βοήθεια απλών εργαλείων παρατήρησης και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, δημιουργούν κατόψεις, όψεις, σκίτσα και μικρές «κάρτες φροντίδας». Παράλληλα, συζητούν για τη συντήρηση, την πρόληψη, την επανάχρηση και τη σχέση ενός κτίσματος με το φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει.



17 Οκτωβρίου | «Η Γη γίνεται Γεύση» | τυροκομείο Μανταλένα



Οι νέοι επισκέπτονται ένα τοπικό τυροκομείο και γνωρίζουν από κοντά έναν κόσμο γνώσεων και πρακτικών που συνδέει την κτηνοτροφία με την παραγωγή τροφής. Παρακολουθούν τα στάδια της τυροκόμησης, γνωρίζουν τα εργαλεία και τα υλικά και συζητούν με τους ανθρώπους που κρατούν αυτή τη γνώση ζωντανή. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν μια μικρή αποστολή τυροκόμου, δημιουργούν ένα μικρό «δελτίο τυριού», καταγράφοντας την προέλευση, τα υλικά, τη διαδικασία παραγωγής και την ιστορία του προϊόντος, ενώ το εργαστήριο ολοκληρώνεται με τη γευστική δοκιμή διαφορετικών τυριών και μια συζήτηση για το πώς μια τοπική παραγωγή μπορεί να μεταφέρει γνώση, μνήμη και ταυτότητα από γενιά σε γενιά.



18 Οκτωβρίου Ι «Διάβασε τη Γη» | Λιβάδι Κώμης



Οι νέοι επισκέπτονται ένα χωράφι, παρατηρούν το έδαφος, τις καλλιέργειες και τις κατασκευές που το περιβάλλουν και γνωρίζουν από κοντά τις εργασίες και τις πρακτικές που συνδέονται με την καλλιέργεια. Θα «εργαστούν» για το χωράφι και θα συνεισφέρουν μαθαίνοντας τι καλλιεργείται, τι χρειάζεται η γη, από πού έρχεται το νερό, ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται, ποια εποχή γίνεται κάθε εργασία και τι προϊόν μπορεί τελικά να φτάσει στο τραπέζι.



24 Οκτωβρίου Ι «Το δικό μας τραπέζι»



Οι νέοι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα μπαλάκι (τυρί), δουλεύοντας με απλά υλικά και μαθαίνοντας μέσα από την πράξη. Η διαδικασία γίνεται αφορμή να παρατηρήσουν τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και να σκεφτούν τι σημαίνει να φτιάχνουμε, να διατηρούμε και να φροντίζουμε κάτι, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει. Το αντικείμενο που δημιουργούν δεν είναι απλώς ένα χειροτέχνημα, αλλά μια μικρή χειρονομία φροντίδας που θα μεταφερθεί την επόμενη ημέρα στο κοινό τραπέζι.



25 Οκτωβρίου Ι «Στρώνουμε το Κοινό Τραπέζι»



Η δράση συνεχίζεται και εντάσσεται στο «Κοινό Τραπέζι». Οι συμμετέχοντες επιλέγουν αντικείμενα από το υλικό της δράσης και από την καθημερινότητα του τόπου και, μαζί με την κοινότητα, στήνουν και προετοιμάζουν το τραπέζι στο Αγάπι. Μαθαίνουν πώς τοποθετούμε και χρησιμοποιούμε τα αντικείμενα, πώς σερβίρουμε, πώς υποδεχόμαστε και φροντίζουμε τον άλλο, αλλά και πώς μπορούμε να εξηγήσουμε και να τεκμηριώσουμε τις επιλογές μας. Κάθε αντικείμενο, θέση και χειρονομία αποκτά τη δική του ιστορία και γίνεται μέρος ενός συλλογικού τραπεζιού που συνδέει τη μνήμη, την καθημερινότητα, τη φιλοξενία και τη φροντίδα.

Λίγα λόγια για το Αγάπη - ή Αγάπι



Το χωριό Αγάπη (ή το Αγάπι) είναι ένας από τους παλαιότερους και τους πιο ιδιαίτερους, αυθεντικούς και γραφικούς οικισμούς της Τήνου, χτισμένος σε μια προνομιακή, καταπράσινη πλαγιά της ενδοχώρας του νησιού, σε απόσταση 14 χλμ. από τη Χώρα. Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ονομαζόταν “Πέρασμα”, καθώς από εκεί περνούσε ο δρόμος που οδηγούσε στην τότε πρωτεύουσα του νησιού. Ο ενοριακός ναός της Παναγίας μετονομάστηκε τον 18ο αι. σε ναό του Αγίου Αγαπητού και έδωσε το όνομα στο χωριό.

Βρίσκεται στο εσωτερικό της Τήνου και από εκεί ξεκινά η κοιλάδα που καταλήγει στην εύφορη πεδιάδα της Κώμης. Το ρυάκι που τη διατρέχει, υπήρξε από τα πιο μεγάλα ποτάμια του νησιού. Φέρει έντονα τα ίχνη της ενετικής κυριαρχίας, όχι μόνο ως ιστορικό αποτύπωμα αλλά ως διαρκή τρόπο οργάνωσης του χώρου και της ζωής.



Το Αγάπη μπορεί να διαβαστεί ως μια «αόρατη πόλη», όπου τα θραύσματα του παρελθόντος —αγροτικές πρακτικές, αρχιτεκτονικές μορφές, συλλογικές μνήμες— συνυπάρχουν με τις προβολές του μέλλοντος, δημιουργώντας ένα δυναμικό και ανοιχτό πεδίο νοηματοδότησης. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αντιμετωπίζεται ως στατικό απόθεμα αλλά ως δυναμική διαδικασία επανανοηματοδότησης που ενεργοποιείται μέσα από την εικαστική πράξη. Ο χώρος παύει να είναι ουδέτερο υπόβαθρο και γίνεται ενεργός παράγοντας που συνδιαμορφώνει την εμπειρία. Τελικά το Αγάπη δεν είναι μόνο ένα χωριό, αλλά ένας τρόπος να κατανοήσει κανείς πώς οι τόποι κατασκευάζονται — όχι μόνο με πέτρα και χώμα, αλλά και με βλέμματα, προσδοκίες και ιστορίες.

Λίγα λόγια για τη ΝΩΜΩ ΑμΚΕ



Η ΝΩΜΩ ιδρύθηκε επίσημα το 2021 από την Αλεξάνδρα Γρυπάρη, εικαστικό και τη Σοφία Ζησίμου, αναλύτρια, μέσα από το σχεδιασμό του καινοτόμου έργου Tinos Virtual Museum (Εικονικό Μουσείο Τήνου) για τη γεφύρωση της πλούσιας τοπικής παράδοσης της Ελληνικής περιφέρειας με τη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική πρακτική και την έρευνα αιχμής. Μέσα από πειραματικές διαδικασίες, διεπιστημονικά εργαστήρια, διεθνή προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residencies) και εκπαιδευτικές δράσεις, ο οργανισμός στοχεύει στη μετατροπή της νησιωτικής περιφέρειας σε κέντρο παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού. Το όνομα του οργανισμού προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη νέμω/νωμώ, η οποία φέρει έναν πολυδιάστατο σημασιολογικό πλούτο: διανέμω, μοιράζομαι· ελέγχω ή συγκρατώ· σκέφτομαι, μελετώ. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ΝΩΜΩ έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με κορυφαίους εγχώριους και διεθνείς πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς (μεταξύ αυτών το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Ινστιτούτο Γκαίτε, κ.ά). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο https://nwmw.gr/

Τo Αόρατο Νήμα οργανώνεται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, σε στενή συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Slow Food / Slow Wine, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τήνου και τον Σύλλογο του χωριού Αγάπη και την ευγενική χορηγία της Seajets και του T-oinos.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους συντελεστές θα βρείτε και εδώ