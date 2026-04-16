Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία!

Ο Γιάννης Κότσιρας και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες, μας υπόσχονται μία μοναδική μουσική βραδιά, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.

«Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”.



Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

Καλή αντάμωση.

Γιάννης Κότσιρας»

Πληροφορίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ



Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙA



Γενική είσοδος: 18€

ΑμεΑ: 16€ (ένας συνοδός δωρεάν)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

- online: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ «30 Χρόνια» :: TicketServices.gr

- τηλεφωνικά: 2107234567

Συντελεστές

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός