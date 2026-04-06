Εφηβικές ανησυχίες, αιμοδιψείς καρχαρίες, ένα αλλόκοτο σκάνδαλο στο σκάκι και ένα ψευδοπροφήτης, είναι μερικές από τις νέες κυκλοφορίες του Netflix τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα την εβδομάδα, 6 - 12 Απριλίου.

Σειρές του Netflix

Μεγάλα Λάθη (Big Mistakes)

Κυκλοφορεί 09/04/2026



Δύο πολύ ανίκανα αδέλφια αναγκάζονται να μπουν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

{https://youtu.be/tTGeLuCs97Q?si=_iuJSYyIXX9LdZmZ}

Στο Σπίτι του Τάισον Φιούρι: Σεζόν 2 (At Home With The Furys: Season 2)

Κυκλοφορεί 12/04/2026



Ο Τάισον κι η Πάρις επιστρέφουν για άλλον έναν γύρο οικογενειακής ζωής στο Μόρκαμπ, καθώς μεγαλώνουν εφήβους και δέχονται μια ακαταμάχητη πρόταση για επιστροφή στο ρινγκ.

{https://youtu.be/Dzs8T12cSVs?si=qtSGtt9TrlrugIo7}

Ταινίες του Netflix

Το 18ο Τριαντάφυλλο (18th Rose)

Κυκλοφορεί 09/04/2026



Μια έφηβη που ονειρεύεται το τέλειο πάρτι ενηλικίωσης κάνει μια συμφωνία με έναν μοναχικό μαθητή, αλλά απρόσμενα αισθήματα κι αποκαλύψεις απειλούν το σχέδιό τους.



Thrash

Κυκλοφορεί 10/04/2026



Όταν ένας καταστροφικός τυφώνας χτυπά μια παραθαλάσσια πόλη, παγιδευμένοι κάτοικοι παλεύουν να επιβιώσουν σε νερά που ανεβαίνουν ραγδαία γεμάτα με αιμοδιψείς καρχαρίες.

{https://youtu.be/hzyOsNyDkbM?si=P0nSEVS9omc3iiUL}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Άγνωστες Πτυχές: Ρουά Ματ (Untold: Chess Mates)

Κυκλοφορεί 07/04/2026



Πώς ένας αγώνας ανάμεσα σε γκραν μετρ του σκακιού κατέληξε σε ένα σκάνδαλο γύρω από πρωκτικές χάντρες; Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά μια πραγματικά αλλόκοτη ιστορία.

{https://youtu.be/4k7lkMdZorE?si=wKXz9psjHvgMZLZl}

Εμπιστέψου Με: Ο Ψευδοπροφήτης (Trust Me: The False Prophet)

Κυκλοφορεί 08/04/2026



Σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, μια ειδική στις αιρέσεις κι ένας σκηνοθέτης διεισδύουν σε μια πολυγαμική σέκτα για να ξεσκεπάσουν έναν ψευδοπροφήτη

{https://youtu.be/7iPaXgUN0-U?si=21BGy-2xHsIjZkkM}

Netflix Live Event

Τάισον Φιούρι Εναντίον Άρσλανμπεκ Μαχμούντοφ (Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov)

Κυκλοφορεί 11/04/2026



Ο Tyson Fury επέστρεψε. Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών επιστρέφει στο ρινγκ για μια μάχη με τον Arslanbek Makhmudov, ζωντανά από το Ηνωμένο Βασίλειο.

