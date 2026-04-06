Εφηβικές ανησυχίες, αιμοδιψείς καρχαρίες, ένα αλλόκοτο σκάνδαλο στο σκάκι και ένα ψευδοπροφήτης, είναι μερικές από τις νέες κυκλοφορίες του Netflix τις ημέρες του Πάσχα και συγκεκριμένα την εβδομάδα, 6 - 12 Απριλίου.
Σειρές του Netflix
Μεγάλα Λάθη (Big Mistakes)
Κυκλοφορεί 09/04/2026
Δύο πολύ ανίκανα αδέλφια αναγκάζονται να μπουν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.
Στο Σπίτι του Τάισον Φιούρι: Σεζόν 2 (At Home With The Furys: Season 2)
Κυκλοφορεί 12/04/2026
Ο Τάισον κι η Πάρις επιστρέφουν για άλλον έναν γύρο οικογενειακής ζωής στο Μόρκαμπ, καθώς μεγαλώνουν εφήβους και δέχονται μια ακαταμάχητη πρόταση για επιστροφή στο ρινγκ.
Ταινίες του Netflix
Το 18ο Τριαντάφυλλο (18th Rose)
Κυκλοφορεί 09/04/2026
Μια έφηβη που ονειρεύεται το τέλειο πάρτι ενηλικίωσης κάνει μια συμφωνία με έναν μοναχικό μαθητή, αλλά απρόσμενα αισθήματα κι αποκαλύψεις απειλούν το σχέδιό τους.
Thrash
Κυκλοφορεί 10/04/2026
Όταν ένας καταστροφικός τυφώνας χτυπά μια παραθαλάσσια πόλη, παγιδευμένοι κάτοικοι παλεύουν να επιβιώσουν σε νερά που ανεβαίνουν ραγδαία γεμάτα με αιμοδιψείς καρχαρίες.
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Άγνωστες Πτυχές: Ρουά Ματ (Untold: Chess Mates)
Κυκλοφορεί 07/04/2026
Πώς ένας αγώνας ανάμεσα σε γκραν μετρ του σκακιού κατέληξε σε ένα σκάνδαλο γύρω από πρωκτικές χάντρες; Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά μια πραγματικά αλλόκοτη ιστορία.
Εμπιστέψου Με: Ο Ψευδοπροφήτης (Trust Me: The False Prophet)
Κυκλοφορεί 08/04/2026
Σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, μια ειδική στις αιρέσεις κι ένας σκηνοθέτης διεισδύουν σε μια πολυγαμική σέκτα για να ξεσκεπάσουν έναν ψευδοπροφήτη
Netflix Live Event
Τάισον Φιούρι Εναντίον Άρσλανμπεκ Μαχμούντοφ (Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov)
Κυκλοφορεί 11/04/2026
Ο Tyson Fury επέστρεψε. Ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών επιστρέφει στο ρινγκ για μια μάχη με τον Arslanbek Makhmudov, ζωντανά από το Ηνωμένο Βασίλειο.
