Τα νέα μέτρα στοχεύουν τόσο στη βαριά βιομηχανία όσο και σε χιλιάδες μικρότερες βιοτεχνίες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα νέα μέτρα στοχεύουν τόσο στη βαριά βιομηχανία όσο και σε χιλιάδες μικρότερες βιοτεχνίες, με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, εξασφαλίστηκαν περίπου 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα διατεθούν 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για επενδύσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Για να πάρει μια επιχείρηση επιδότηση, θα πρέπει να κάνει επενδύσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον κατά 10%. Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Μια βιομηχανία που παράγει χαρτί μπορεί να αντικαταστήσει παλιά μηχανήματα με νέα που καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα. Αν πετύχει εξοικονόμηση 10%, τότε μπορεί να πάρει επιδότηση από το πρόγραμμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε βιομηχανίες αλουμινίου, ξυλείας ή χημικών προϊόντων.

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο αφορά τον λεγόμενο «συντελεστή αντιστάθμισης», δηλαδή την αποζημίωση που παίρνουν ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω του κόστους ρύπων και ενέργειας. Ο συντελεστής αυξήθηκε για την περίοδο 2026–2030, κάτι που σημαίνει ότι η βαριά βιομηχανία θα λαμβάνει επιπλέον στήριξη περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε σχέση με πριν. Αυτό αφορά περίπου 50 μεγάλες βιομηχανίες. Για παράδειγμα μια μεγάλη βιομηχανία αλουμινίου που πληρώνει πολύ ακριβό ρεύμα θα παίρνει μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων από το κράτος, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να αυξήσει πολύ τις τιμές των προϊόντων της.

Το δεύτερο βασικό μέτρο αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στο ρεύμα, όπου θα υπάρξει μείωση κατά 50% στις χρεώσεις για βιομηχανίες υψηλής και μέσης τάσης από την 1η Ιουλίου. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 23.000 επιχειρήσεις και έχει κόστος περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πληρώνει 10.000 ευρώ τον μήνα για χρεώσεις ΥΚΩ μπορεί μετά τη μείωση να πληρώνει περίπου 5.000 ευρώ, άρα μειώνεται σημαντικά το συνολικό ενεργειακό του κόστος.