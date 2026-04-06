Την Κυριακή 5 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pan Pan και Παιδί Τραύμα, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Δύο από τα πιο συνεπή και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής συναντούν τον Παύλο Παυλίδη, σε μια πολύ μεγάλη βραδιά για την εγχώρια μουσική σκηνή.



Ο Pan Pan δημιουργεί μουσική και comics στο studio του, στο Κορωπί. Από το 2010 κυκλοφορεί δίσκους, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με labels στην Ελλάδα και την Αμερική, χτίζοντας το δικό του σύμπαν με synthesizers, beats, μπάσα και rap στοιχεία που ισορροπούν με μελωδικές φωνές από τις φίλες και συνεργάτιδές του.



Μετά τα breakthrough singles «Χτύπα με σαν ρεύμα» και «Ανισόπεδη ντίσκο» από την τριλογία Φαντασμαγορία, καθώς και το concept album «Λύκοι στον Άρη», πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις σε όλη τη χώρα το 2024. Το 2026 τον βρίσκει να έχει ήδη παρουσιάσει τη μουσική του σε περισσότερες από 20 πόλεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του είναι τα «Υπεραστική μουσική» και «Περαστική μουσική», από τα οποία έχουν ξεχωρίσει τα singles «Είναι η αγάπη» και «Το νιώσιμο».

Το Παιδί Τραύμα γράφει τραγούδια σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του δεν αποκάλυπτε την πραγματική του ταυτότητα. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα θεματικά άλμπουμ, καθώς και μουσική για το θέατρο.



Η μουσική του εντάσσεται στην εναλλακτική underground σκηνή, με στίχους που συχνά χαρακτηρίζονται ως ποιητικοί, εμπλουτισμένοι με υπαρξιακή ανησυχία και ένταση.



Έχει συνεργαστεί και εμφανιστεί στη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης και ο Φοίβος Δεληβοριάς. Οι συναυλίες του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι συχνά sold out, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.



Συντελεστές του σχήματος είναι οι: Τάσος Καρτέρης (στίχοι, μουσική, κιθάρα, ερμηνεία), Αιμιλία Παπαθεοχάρη (πλήκτρα, φωνητικά), Κώστας Γρούντας (μπάσο), Δημήτρης Γρηγοριάδης (drums), Ντένις Μόρφης (κιθάρα) και Γιώργος Λιάπης (ηχοληψία).

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 20€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 80€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:



• Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

• Open-bar

• Ξεχωριστή πύλη εισόδου

• Ιδιωτικό parking

• Ξεχωριστές τουαλέτες

• Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.