Οι String Demons παίζουν τη μουσική που γουστάρουν χωρίς πίεση και περιορισμούς και θέλουν αυτό που κάνουν να χτίζεται και να προχωράει με αλήθεια, αυθεντικότητα και...φανταΘία!.

Οι String Demons, είναι τα αδέρφια Μπουντούνη, είναι ένα βιολί, ένα τσέλο και άπειρη φαντασία. Ο Κωνσταντίνος και η Λυδία Μπουντούνη είναι το μοναδικό στο είδος του ντουέτο εγχόρδων στην εγχώρια μουσική σκηνή που δημιουργήθηκε το 2015 και η μουσική τους που δεν κατατάσσεται σε κουτάκια, έχει στοιχεία από την ελληνική παράδοση, την κλασική μουσική, το heavy metal, την pop μέχρι και... στοιχεία της rap και της trap σε μια ευφάνταστη προσέγγιση που δημιουργεί έναν πρωτοποριακό ήχο και ύφος.

Μέχρι σήμερα έχουν δώσει συναυλίες σε όλα τα σημαντικά θέατρα της Ελλάδας καθώς και συναυλίες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έχουν συνθέσει και παίξει μουσική με μεγάλη επιτυχία και χαρακτηρίζονται από την εκρηκτική τους σκηνική παρουσία, σε θεατρικές παραστάσεις που έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως το «Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι» και το «Συρανό» του Ηλία Καρελλά και το «Πάρτι της ζωής μου» με την Ελένη Ράντου. Έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους, με έναν απ’ αυτούς να έχει μπει στα charts με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Οι String Demons, μετά από 11 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας δηλώνουν «outsider» και πως είναι «όλο και λιγότερο κολλημένοι με πράγματα που μας έχουν φορεθεί από παλιότερες εποχές, μαθαίνουμε να αφήνουμε τους εαυτούς μας ακόμη πιο ελεύθερους σε σχέση με τη μουσική και έχουμε καλλιεργήσει τη μεταξύ μας σχέση», αναφέρουν στη συνέντευξή τους στο Dnews.

«Όσο περνούν τα χρόνια καταλαβαίνουμε πώς τα πιο απλά είναι τελικά τα πιο πολύτιμα: να αγαπάμε, να παίζουμε τη μουσική που γουστάρουμε χωρίς πίεση και περιορισμούς και αυτό που κάνουμε να χτίζεται και να προχωράει με αλήθεια, αυθεντικότητα και...φανταΘία!», συμπληρώνουν.

Αυτή η FantaΘία» θα ζωντανέψει την Παρασκευή 3 Απριλίου στο εκρηκτικό live τους στο Gazarte Roof Stage, το οποίο έχει σκοπό «να "κοντράρει" λίγο τον κυνισμό και την αποβλάκωση μιας εποχής που "τρέχει" χωρίς να ξέρουμε αν τρέχει προς το καλύτερο ή το χειρότερο».

Τι να περιμένουμε από τη νέα σας παράσταση, «FantaΘία» στο Gazarte και ποιο είναι το πραγματικό νόημα του τίτλου τον οποίο δανείζεται από το ομώνυμο κομμάτι σας;

Στο Gazarte θα παίξουμε όλα αυτά που μας συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, και από πλευράς μουσικής αλλά και όσων αφορούν τη στάση μας στη ζωή, γενικά. Η φαντασία ήταν πάντα ένα βασικό στοιχείο της μπάντας για την πορεία που έχουμε κάνει και για τη μουσική που γράφουμε. Οπότε να τη και η FantaΘia!



Η FantaΘia λοιπόν έρχεται από τον κόσμο και του Δον Κιχώτη, την παράσταση που παίζουμε ζωντανά με πρωτότυπη μουσική εδώ και δύο χρόνια, πάνω από 200 παραστάσεις! Την φαντασία του θρυλικού ήρωα την κάναμε μουσική και δίσκο. Ίσως η ωραιότερη εμπειρία μας στο θέατρο με όλη την παρέα εκεί.



Μαζί με πιο παλιά και καινούργια κομμάτια, βασισμένοι και στο νέο άλμπουμ, στήσαμε το FantaΘia Live και το σίγουρο είναι ερχόμαστε με διάθεση να «την ιδρώσουμε τη φανέλα»!

Αν δεν κάνω λάθος, στο live στο Gazarte, θα μας παρουσιάσετε για πρώτη φορά το καινούριο σας τραγούδι «ΤΕΜΠΗ – Τα αίματα των αγνών». Θα ήθελα να μου περιγράψετε πώς λειτουργεί μέσα σας αυτό το κομμάτι – κραυγή/καταγγελία.

Τα ΤΈΜΠΗ ήταν ένα τραγούδι που απλά δεν γινόταν να μη γραφτεί. Δε, γινόταν να μη βγει. Όταν κάτι, όπως αυτό το έγκλημα που συντελέστηκε στα Τέμπη, σε κατατρώει τόσο πολύ, είναι σχεδόν εγκληματικό και προς τον εαυτό σου να μην το βγάλεις από μέσα σου.

Δέκα χρόνια μετά, ποιες είναι οι ανάγκες των String Demons ως καλλιτεχνικές οντότητες και απέναντι στο κοινό;

Οι ανάγκες μας παραμένουν οι ίδιες αλλά ίσως με πιο συνειδητοποιημένο τρόπο. Να πραγματοποιήσουμε τον εαυτό μας ουσιαστικά, να βγάζουμε αυτό που είμαστε μέσα από το παίξιμο και το γράψιμο μουσικής. Αυτά που υπάρχουν μέσα μας, οι μελωδίες, οι στίχοι, η αισθητική μας σε σχέση με τη μουσική αλλά και με τη ζωή να μπορεί να καταγράφεται είτε σε ηχογραφήματα είτε στα live και να κάνει το ταξίδι της στον κόσμο.

Θα λέγατε ότι οι String Demons είναι ένα σχήμα που κάνει το κεφαλιού του και αν ναι, πώς διαχειρίζεστε αν αυτό δεν βγαίνει πάντα σε καλό;

Το κόστος για αυτά που κάνουμε το «πληρώνουμε» έτσι κ αλλιώς, καθώς η μουσική μας δεν κατατάσσεται σε κουτάκια που συνηθίζουμε να φτιάχνουμε οι άνθρωποι, χωρίς λόγο, είμαστε outsider γενικά. Αυτό βέβαια είναι και θετικό. Όντως κάνουμε του κεφαλιού μας σε σχέση με τη μουσική και αυτό όσο μεγαλώνουμε ειδικά το νιώθουμε ως την απόλυτη πράξη αντίστασης, με τα μέσα που διαθέτουμε, απέναντι σε έναν κόσμο που τρέχει με τρομακτική ταχύτητα, που ασχολείται μόνο με προιόντα και «προσφορές» και δεν αφήνει χώρο και χρόνο στα πράγματα να χτιστούν ωραία, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να ανθίσει η αισθητική, δεν αφήνει χρόνο στην τέχνη και στον άνθρωπο να αναπνεύσουν.

Τι αποτύπωμα (καλλιτεχνικό αλλά και ψυχής) σας άφησε η συμμετοχή στο θεατρικό «Πάρτι της ζωής μου», δίπλα στην Ελένη Ράντου; Έχετε ζήσει το πάρτι της ζωής σας;

Το «Πάρτι της ζωής μου» ήταν μια εμπειρία δυνατή, εκρηκτική, απολαυστική, μας ωρίμασε πάνω και κάτω απ' τη σκηνή και μας ενέπνευσε με καινούργιες ιδέες και μας ώθησε να στηριζόμαστε καλύτερα στον πυρήνα της μπάντας μας.



Την Ελένη την ευχαριστούμε τόσο πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, για όλα αυτά που περάσαμε μαζί και για πράγματα που μας είπε σε σχέση με τη ζωή, την τέχνη, τους String Demons τα οποία τα κουβαλάμε μέσα μας και τον τρόπο που αγκάλιασε την πρωτότυπη μουσική που γράψαμε για την παράσταση.

Πώς ήταν η συνεργασία σας με την Κατερίνα Στανίση στο ανατρεπτικό «Σ’ έχω κάνει Θεό»; Τι θυμάστε από το στούντιο, τα γυρίσματα για το κλιπ και από την ίδια τη γνωστή τραγουδίστρια, όταν για παράδειγμα είδε και άκουσε το αποτέλεσμα;

Με την Κατερίνα θέλαμε χρόνια να πλησιαστούν οι κόσμοι μας και να κάνουμε ό,τι πιο ανατρεπτικό μπορούσαμε κι εμείς οι ίδιοι να φανταστούμε.



Με τον τρόπο που κάναμε το κομμάτι σίγουρα....«μεταλίζει» και «κλασικίζει» κάπως και δείχνει πόσο μας αρέσει το πώς ακούγονται τα αρχαία ελληνικά ως ήχος μέσα στη μουσική. Η Κατερίνα το αγκάλιασε με την πρώτη, κατάλαβε ακριβώς τι θέλαμε να κάνουμε και το υποστήριξε όσο δεν παίρνει, με αυτή τη γλυκύτητα και την αυθεντικότητα που έχει ως άνθρωπος και το πείσμα που είχε να κάνει όσα περισσότερα takes γινόταν για να το φροντίσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.



Το κάθε κομμάτι θα γίνει μία προέκταση αυτού που το ερμηνεύει, ο χαρακτήρας, η αισθητική, τα βιώματα, η τεχνική θα παίξουν το ρόλο τους. υπάρχει κάτι πιο «μέταλ», κάτι πιο «ΦανταΘία» από την φράση της Στανίση : «Έλα να καούν τα έγχορδα" στην αρχή του κομματιού;».

Ποιο είναι το ποιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να έχετε διορθώσει ως String Demons, κατά τη διάρκεια της 11χρονης πλέον, πορείας σας;

Γινόμαστε όλο και λιγότερο κολλημένοι με πράγματα που μας έχουν φορεθεί από παλιότερες εποχές, μαθαίνουμε να αφήνουμε τους εαυτούς μας ακόμη πιο ελεύθερους σε σχέση με τη μουσική και έχουμε καλλιεργήσει τη μεταξύ μας σχέση καθώς το γεγονός οτι είμαστε αδέρφια φέρνει πολλές «ανακατωσούρες»!

Σίγουρα, είστε κάτι ξεχωριστό για την εγχώρια μουσική σκηνή. Ποιο είναι το όραμά που έχετε οι ίδιοι για το σχήμα σας;

Δε θα λέγαμε πως έχουμε κάποια «μεγαλεπίβολα» οράματα σε σχέση με την μπάντα, ίσως γιατί όσο περνούν τα χρόνια καταλαβαίνουμε πώς τα πιο απλά είναι τελικά τα πιο πολύτιμα: να αγαπάμε, να παίζουμε τη μουσική που γουστάρουμε χωρίς πίεση και περιορισμούς και αυτό που κάνουμε να χτίζεται και να προχωράει με αλήθεια, αυθεντικότητα και...φανταΘία!



Κάτι που θα μας ενδιέφερε, θα ήταν να γράψουμε μουσική για τον κινηματογράφο.

Τι ακολουθεί μετά το Gazarte, τι να περιμένουμε από εσάς;

Έρχεται μια νέα σεζόν με μια ακόμη καλλιτεχνική συνεργασία με τον Ηλία Καρελλά στο θέατρο, καινούργιες μουσικές, ιδέες, performance σε ένα σπουδαίο έργο, έρχεται καινούργιο τραγούδι πολύ σύντομα αφιερωμένο σε ένα πολύ συγκινητικό γεγονός και ακολουθούν και άλλα που περιμένουν υπομονετικά στο συρτάρι, όπως και ένα βινύλιο!

Γιατί να έρθει κάποιος την Παρασκευή 3 Απριλίου στο Gazarte;

Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί κατ' ευθείαν μόλις ξεκινήσει το live...αλλά αυτό σημαίνει ότι ήδη ήρθε!



Να έρθει εφόσον αγαπάει τη μουσική, για να ζωντανέψει την FantaΘia του, να «κοντράρει» λίγο τον κυνισμό και την αποβλάκωση μιας εποχής που "τρέχει" χωρίς να ξέρουμε αν τρέχει προς το καλύτερο ή το χειρότερο.

Πληροφορίες

String Demons | "FantaΘia Live"

Gazarte Roof Stage

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026

Ώρα προσέλευσης | 20:30

Ώρα έναρξης | 21:30

Μαζί τους:

Μπάσο | Μιχάλης Απαρτόγλου

Τύμπανα | Δημήτρης Αντωναίος

Ηχοληψία | Γιώργος Χατζηπολυχρόνης

Παραγωγή | Cricos

Επικοινωνία | Entechno Sessions

