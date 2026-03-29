Θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου.

Νέα ανακοίνωση για τη Μαρινέλλα και τις λεπτομέρειες της κηδείας εξέδωσε η οικογένειά της.

Το μεγάλο αντίο την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου στη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα η οποία έφυγε από τη ζωή χθες, Σάββατο 28 Μαρτίου.

Η σορός της θα βρίσκεται (8.00 με 13:00) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου (γνωστός και ως μικρή Μητρόπολη), ενώ θα ακολουθήσει (14:00) η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη.

Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της.

Για περισσότερα από 65 χρόνια η Μαρινέλλα δεν έπαψε να ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, την αγωνία και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Η φωνή της καθόρισε όσο καμιά άλλη το εύρος του ελληνικού τραγουδιού.

Μυθιστορηματική και εξόχως μουσική ήταν και η προσωπική της ζωή, η οποία καθορίστηκε από δύο μεγάλους έρωτες, με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Τόλη Βοσκόπουλο. Και με τους δύο εμφανίστηκε επί σειρά ετών σε νυχτερινά κέντρα και συναυλίες αλλά και σε πολλές ταινίες, οι πιο διάσημες από τις οποίες ήταν «Η κυρία δήμαρχος», «Οι αδίστακτοι», «Τιμωρία», «Χαρτορίχτρα», «Γοργόνες και μάγκες» και «Η Παριζιάνα».

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

Συγκινούν τα μηνύματα του καλλιτεχνικού κόσμου που τις τελευταίες ώρες, μετά τη δυσάρεστη είδηση, αποχαιρετά τη Μαρινέλλα.

Γιώργος Νταλάρας, Χάρις Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σταμάτης Κραουνάκης, Αντζελα Δημητρίου, Γιάννης Κότσιρας είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες και όσους γνώριζαν τη Μαρινέλλα- είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά- που θέλουν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

