Έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου.

Δυο μαγικές βραδιές αφιερωμένες στον Βασίλη Τσιτσάνη έρχονται στο Θέατρο Παλλάς. Με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο του αφηγητή και τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Γιάννη Κότσιρα, Ρένα Μόρφη, Λένα Κιτσοπούλου, Ανατολή Μαργιόλα και special guest τον Apon, η πολυαναμενόμενη αφηγηματική συναυλία «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα», με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του, έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου και πλημμυρίζει το Θέατρο Παλλάς με τις σπουδαίες μουσικές και τα ανεξίτηλα τραγούδια του.

Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη, μια ξεχωριστή αφηγηματική συναυλία με σημαντικούς ερμηνευτές και ηθοποιούς επί σκηνής, θα ζωντανέψει στο Θέατρο Παλλάς το έργο και την εποχή του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, για δύο μόνο βραδιές.

Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε ο σημαντικότερος από τους δημιουργούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού του 20ού αιώνα. Το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός που έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου, ενώνει με μαγικό τρόπο τη μουσική με την αφήγηση, δημιουργώντας εικόνες που θα μεταφέρουν τους θεατές σε μια άλλη, μοναδική εποχή.

Ένα ταξίδι στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που δεν έχουν πάψει στιγμή να συγκινούν ακροατές από διαφορετικές γενιές. Αφηγηματικά στοιχεία θα συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν σε μια βραδιά «μαγική & ονειρεμένη» γεμάτη κέφι, αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές, από καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Κότσιρας, η Ρένα Μόρφη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ανατολή Μαργιόλα και ο Apon. Αφηγητής της βραδιάς, θα είναι ο Γιάννης Στάνκογλου. Με τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιώργου Παπαγεωργίου και κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για αυτή τη βραδιά από τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη.

Μαζί με την «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης» με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου θα πλέξουν παλιούς και νέους ήχους δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που θα συνδέσει το παρελθόν με το σήμερα.

Το μεγαλείο της μοναδικότητας του Βασίλη Τσιτσάνη μέσα από τα μάτια σπουδαίων Ελλήνων

Μάνος Χατζιδάκις - Ο Τσιτσάνης, παιδί των υπογείων ρευμάτων, της μαγκιάς και της ρεμπετοσύνης, έχοντας μια βυζαντινή παιδεία από την ψαλτική που έκανε στο χωριό του, ξάπλωσε απ’ άκρον εις άκρον σε όλη τη χώρα έναν ευαίσθητο ερωτισμό. Υπήρξε μεγάλος τον καιρό που δεν υποπτευόταν πως ήταν μεγάλος.

Λίγο πριν τον πόλεμο του ’40, ο Τσιτσάνης τραγούδησε για πρώτη φορά το «Αρχόντισσά μου, μάγισσα τρελή». Ήταν ένας μεγαλοφυής σχεδιασμός, μπορώ να πω, πάνω στο ερωτικό θέμα, που η δύναμη και η αλήθεια του μας φέρνει κοντά στον «Ερωτόκριτο» του Κορνάρου και μετά από εκατοντάδες χρόνια κοντά στο «Ματωμένο γάμο» του Λόρκα. Η μελωδική του γραμμή, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και λιτότητα, πλησιάζει τον Μπαχ.

Μίκης Θεοδωράκης - Ο Βασίλης Τσιτσάνης σφραγίζει με το έργο του βαθιά και τελειωτικά την εποχή μας. Πως έγινε αυτό το θαύμα και αυτό το παιδί από τα Τρίκαλα που έφηβος ξενιτεύτηκε στην Θεσσαλονίκη, να μετουσιώσει μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του όλη την πεμπτουσία της μουσικής μας παράδοσης και να μας την ξαναδώσει σε νέες απλές και τέλειες μουσικές φόρμες; Να όμως που εμείς, μια ολόκληρη γενιά μουσικοί και ποιητές, σε αναγνωρίζουμε για δάσκαλό μας. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Ντίνος Χριστιανόπουλος - Ο Τσιτσάνης βρήκε ένα τραγούδι χασικλίδικο, μόρτικο, περιφρονημένο, το βρήκε στο στόμα των φυλακισμένων και των κακούργων, στα τσογλάνια της αγοράς και του λιμανιού- και το καθάρισε από κάθε πρόστυχο και χαμηλό, πέταξε την αργκό και τους ιδιωματισμούς, έκοψε τα πολλά στριφογυρίσματα και τα τούρκικα μοτίβα, πλούτισε τα θέματά του με κοινωνικά στοιχεία και το ‘κανε ν’ αγκαλιάσει τα μεράκια και τα ντέρτια της ελληνικής ψυχής.

Γιάννης Τσαρούχης - Ο Τσιτσάνης, αιώνιο σύμβολο της ελληνικής μουσικής, που με τον χορό και το τραγούδι, την ποίηση του λόγου και του σώματος, σαρώνει όλα αυτά τα κατασκευάσματα του βαλκανικού καθωσπρεπισμού, για να δώσει στον ελληνικό λαό τη μουσική που ταιριάζει στην ομορφιά του.

Νίκος Εγγονόπουλος - Οι στίχοι του έχουν βάθος, υψηλής ποιότητας συγκίνηση. Ο λυρισμός του είναι δυνατός όσο και γνήσιος. Η μουσική του ωραία, πρωτότυπη, πηγαία. Ο άνθρωπος αυτός την πόνεσε τη ζωή και ξέρει, έχει τη δύναμη και τα καλά μέσα να το πει.

Διονύσης Σαββόπουλος - Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που πέτυχε και μάλιστα χωρίς να το ξέρει και μάλιστα χωρίς να γίνει ποτέ καθεστώς αυτή η επανάσταση. Ένας ευλογημένος άνθρωπος, ένας ευλογημένος συμφιλιωτής. Αυτό που κατόρθωσε ο Βασίλης Τσιτσάνης, δεν το κατόρθωσε ακόμη ο πολιτικός μας βίος.

Λίγα λόγια για την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης

Η Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης ιδρύεται με πρωτοβουλία της οικογένειας του και της Seed Point, μουσικού εκδότη του Βασίλη Τσιτσάνη, με βασικό σκοπό να παρουσιάσει ζωντανά το έργο του μοναδικού αυτού δημιουργού. Μια Ορχήστρα για τον συνθέτη, στιχουργό, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και τραγουδιστή Βασίλη Τσιτσάνη που πήρε μια μουσική από το περιθώριο και την μπόλιασε με το ταλέντο, την έμπνευση, την δημιουργικότητα και την εργατικότητα του δημιουργώντας το λαϊκό τραγούδι που κατάφερε να μπεί στις ψυχές όλων των Ελλήνων.

Ενώνοντας την Ανατολή με τη Δύση, την παράδοση με τη νεωτερικότητα, κατάφερε αθόρυβα αλλά ουσιαστικά να ενώσει όλους τους του Ελληνες πετυχαίνοντας κάτι που ακόμη και σήμερα δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε.

Τη βαθιά ανάγκη του ο Τσιτσάνης να επικοινωνήσει και να εμπνευστεί από τον κόσμο την κάλυπτε με την εμφάνιση του στα πάλκα κάθε βράδυ για 45 ολόκληρα χρόνια και μέχρι το τέλος της ζωής του έχοντας πάντα δίπλα του μια σπουδαία ορχήστρα.

Αυτή τη μεγάλη αγάπη του Βασίλη Τσιτσάνη για τη σωστή παρουσίαση των τραγουδιών του έρχεται να υπηρετήσει αυτή η Ορχήστρα. Η Ορχήστρα με την καθοδήγηση του Μανώλη Πάππου, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού καθώς και βαθύ γνώστη του έργου του Τσιτσάνη και πλαισιωμένη από ταλαντούχους μουσικούς, θα παρουσιάσει το έργο του, όπως ο ίδιος το προσδιόρισε, με την πολυετή παρουσία του στα πάλκα και στις ηχογραφήσεις.

Επιπλέον, θα επιχειρήσει αυτό που θα έκανε και ο ίδιος ο Τσιτσάνης αν ζούσε, να συνεργαστεί με φωτισμένους μουσικούς / συνθέτες έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα τραγούδια του με ένα νέο, διαφορετικό τρόπο επανασυστήνοντας μας αυτόν τον μοναδικό, ιδιοφυή και γενναιόδωρο Έλληνα.