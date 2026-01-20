Υποβολή προτάσεων έως τις 8 Μαρτίου 2026 στις 23:59.

Για τέταρτη χρονιά, το Onassis Culture προσκαλεί Έλληνες και διεθνείς κινηματογραφιστές και παραγωγούς που έχουν έδρα την Ελλάδα, να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Πέντε ταινίες μικρού μήκους θα χρηματοδοτηθούν για να προχωρήσουν σε παραγωγή.

Πόσο δυνατά συναισθήματα χωράνε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά; Το Onassis Culture στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα τους ανερχόμενους δημιουργούς και τον καλλιτεχνικό πειραματισμό, δίνοντας χώρο σε νέες κινηματογραφικές ιδέες. Για μία ακόμη χρονιά, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation. Πέντε από τις προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσό 10.000 ευρώ η καθεμία.

Το πρώτο Big Short Film που ολοκληρώθηκε ήταν το MJ του Γιώργου Φουρτούνη, το οποίο συνάντησε για πρώτη φορά το κοινό του στο Φεστιβάλ Δράμας 2024, αποσπώντας τον Αργυρό Διόνυσο, ενώ στη συνέχεια απέσπασε και το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στις «Νύχτες Πρεμιέρας». Στο φετινό φεστιβάλ Δράμας 2025, το Last Tropics του Θανάση Τρουμπούκη απέσπασε τα βραβεία Σκηνογραφίας, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Ήχου και το βραβείο «Τεχνικής Αρτιότητας» της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.). Η ταινία Το τίποτα και τα Πάντα της Λίας Τσάλτα κέρδισε το βραβείο Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του κατωτέρω συνδέσμου και μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σταδιακά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Η υποβολή αίτησης με βάση αυτή την προκήρυξη σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της.

Οι ταινίες θα πρέπει να βασίζονται είτε σε πρωτότυπο σενάριο είτε σε ιδέα που προϋπάρχει (με αποδεικτικό κατοχύρωσης δικαιωμάτων ή option για έργο που προϋπάρχει). Η υποβολή πρότασης σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την επιλογή της. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η υποβολή της πρότασης δεν συνιστά παραχώρηση προς το Onassis Culture οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί της πρότασης αυτής. Τυχόν τέτοια παραχώρηση θα γίνει μόνο για τις επιλεγείσες προτάσεις, κατόπιν έγγραφης σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το ακριβές ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των επιλεγμένων προτάσεων ταινιών θα αποφασιστεί κατά περίπτωση, ανάλογα και με το πλήθος των αιτήσεων που θα επιλεγούν. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 4 μήνες μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Open Call, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο κείμενο του Κανονισμού ή να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Κάντε αίτηση εδώ

Διαβάστε τον κανονισμό εδώ