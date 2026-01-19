H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου απένειμε τα βραβεία της, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου με τη «Συναισθηματική Αξία» να επιβεβαιώνει τις φήμες που την ήθελαν μεγάλη νικήτρια.
Η ταινία του Γιοακίμ Τρίερ έφυγε από την τελετή με συνολικά έξι βραβεία μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α' Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου.
Με ένα βραβείο λιγότερο -δηλαδή πέντε στο σύνολο- ακολούθηκε το «Sirat» του Όλιβερ Λάσε, μεταξύ των οποίων Φωτογραφίας, Σκηνογραφίας, Ήχου, κλπ.
Επίσης, η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου αρκέστηκε σε ένα βραβείο και συγκεκριμένα Μακιγιάζ και Κομμώσεων.
Οι νικητές της 38ης τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου
Καλύτερη Ευρωπαϊκή Σκηνοθεσία
- Γιώργος Λάνθιμος, «Βουγονία»
- Oliver Laxe, «Sirāt»
- Jafar Panahiμ, «Ένα Απλό Ατύχημα»
- Mascha Schilinski, «Ο Ήχος της Πτώσης»
- Joachim Trier, «Συναισθηματική Αξία»
Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία
- «Απογεύματα Μοναξιάς» (AFTERNOONS OF SOLITUDE) – ντοκιμαντέρ
- «ARCO» – κινούμενα σχέδια
- «Σκύλος του Θεού» (DOG OF GOD) – κινούμενα σχέδια
- «Ποτάμι ή Θάνατος!» (FIUME O MORTE!) – ντοκιμαντέρ
- «Ένα Απλό Ατύχημα» (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
- «Μικρή Αμελί» (LITTLE AMELIE) – κινούμενα σχέδια
- «Ολίβια και ο Αόρατος Σεισμός» (OLIVIA AND THE INVISIBLE EARTHQUAKE) – κινούμενα σχέδια
- «RIEFENSTAHL» – ντοκιμαντέρ
- «Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE)
- «Sirāt» (SIRĀT)
- «Τραγούδια της Αργά Καίγόμενης Γης» (SONGS OF SLOW BURNING EARTH) – ντοκιμαντέρ
- «Ο Ήχος της Πτώσης» (SOUND OF FALLING)
- «Παραμύθια από τον Μαγικό Κήπο» (TALES FROM THE MAGIC GARDEN / POHADKY PO BABICCE) – κινούμενα σχέδια
- «Η Φωνή της Χιντ Ρατζαμπ» (THE VOICE OF HIND RAJAB)
- «Με τον Χασάν στη Γάζα» (WITH HASAN IN GAZA)
Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός
- Leonie Benesch – «Νυχτερινή Βάρδια»
- Valeria Bruni Tedeschi – «Duse»
- Léa Drucker – «Case 137»
- Vicky Krieps – «Love Me Tender»
- Renate Reinsve – «Συναισθηματική Αξία»
Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός
- Sergi López – «Sirāt»
- Mads Mikkelsen – «The Last Viking»
- Toni Servillo – «La Grazia»
- Stellan Skarsgård – «Συναισθηματική Αξία»
- Idan Weiss – «Franz»
Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος
- Santiago Fillol & Oliver Laxe – «Sirāt»
- Jafar Panahi – «Ένα Απλό Ατύχημα»
- Mascha Schilinski & Louise Peter – «Ο Ήχος της Πτώσης»
- Paolo Sorrentino – «La Grazia»
- Eskil Vogt & Joachim Trier – «Συναισθηματική Αξία»
Καλύτερη Μουσική
- Hania Rani - «Συναισθηματική Αξία»
- Jerskin Fendrix - «Βουγονία»
- Michael Fiedler, Eike Hosenfeld - «Ο Ήχος της Πτώσης»
Καλύτερη Φωτογραφία
- Mauro Herce - «Sirāt»
- Fabian Gamper - «Ο Ήχος της Πτώσης»
- Manu Dacosse - «The Stranger»
Καλύτερο Μοντάζ
- Γιώργος Μαυροψαρίδης - «Βουγονία»
- Toni Froschhammer - «Die My Love»
- Cristóbal Fernández - «Sirāt»
Καλύτερη Σκηνογραφία
- James Price - «Βουγονία»
- Jørgen Stangebye Larsen - «Συναισθηματική Αξία»
- Laia Ateca - «Sirāt»
Καλύτερα Κοστούμια
- Ursula Patzak - «Duse»
- Michaela Horáčková Hořejší - «Franz»
- Sabrina Krämer - «Ο Ήχος της Πτώσης»
Επιτελείο
- Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman - «Συναισθηματική Αξία»
- Nadia Acimi, Luís Bértolo και María Rodrigo - «Sirāt»
- Karimah El-Giamal και Jacqueline Rietz - «Ο Ήχος της Πτώσης»
Κομμώσεις και Μακιγιάζ
- Torsten Witte - «Βουγονία»
- Gabriela Poláková - «Franz»
- Irina Schwarz και Anne-Marie Walther - «Ο Ήχος της Πτώσης»
Καλύτερος Ήχος
- Johnnie Burn - «Βουγονία»
- Laia Casanovas, Amanda Villavieja and Yasmina Praderas - «Sirāt»
- Gwennolé Le Borgne, Marion Papinot, Lars Ginzel, Elias Boughedir and Amal Attia - «Η Φωνή της Χιντ Ρατζαμπ»
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
- Afternoons of Solitude
- Fiume o Morte!
- Riefenstahl
- Songs of Slow Burning Earth
- With Hasan in Gaza
Καλύτερο Animation
- Arco
- Dog of God
- Little Amelie
- Olivia and the Invisible Earthquake
- Tales From the Magic Garden