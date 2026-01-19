Οι ταινίες που σάρωσαν στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, τι έκανε ο Γιώργος Λάνθιμος.

H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου απένειμε τα βραβεία της, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου με τη «Συναισθηματική Αξία» να επιβεβαιώνει τις φήμες που την ήθελαν μεγάλη νικήτρια.

Η ταινία του Γιοακίμ Τρίερ έφυγε από την τελετή με συνολικά έξι βραβεία μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α' Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου.

Με ένα βραβείο λιγότερο -δηλαδή πέντε στο σύνολο- ακολούθηκε το «Sirat» του Όλιβερ Λάσε, μεταξύ των οποίων Φωτογραφίας, Σκηνογραφίας, Ήχου, κλπ.

Επίσης, η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου αρκέστηκε σε ένα βραβείο και συγκεκριμένα Μακιγιάζ και Κομμώσεων.

Οι νικητές της 38ης τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος, «Βουγονία»

Oliver Laxe, «Sirāt»

Jafar Panahiμ, «Ένα Απλό Ατύχημα»

Mascha Schilinski, «Ο Ήχος της Πτώσης»

Joachim Trier, «Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία

«Απογεύματα Μοναξιάς» (AFTERNOONS OF SOLITUDE) – ντοκιμαντέρ

«ARCO» – κινούμενα σχέδια

«Σκύλος του Θεού» (DOG OF GOD) – κινούμενα σχέδια

«Ποτάμι ή Θάνατος!» (FIUME O MORTE!) – ντοκιμαντέρ

«Ένα Απλό Ατύχημα» (IT WAS JUST AN ACCIDENT)

«Μικρή Αμελί» (LITTLE AMELIE) – κινούμενα σχέδια

«Ολίβια και ο Αόρατος Σεισμός» (OLIVIA AND THE INVISIBLE EARTHQUAKE) – κινούμενα σχέδια

«RIEFENSTAHL» – ντοκιμαντέρ

«Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE)

«Sirāt» (SIRĀT)

«Τραγούδια της Αργά Καίγόμενης Γης» (SONGS OF SLOW BURNING EARTH) – ντοκιμαντέρ

«Ο Ήχος της Πτώσης» (SOUND OF FALLING)

«Παραμύθια από τον Μαγικό Κήπο» (TALES FROM THE MAGIC GARDEN / POHADKY PO BABICCE) – κινούμενα σχέδια

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζαμπ» (THE VOICE OF HIND RAJAB)

«Με τον Χασάν στη Γάζα» (WITH HASAN IN GAZA)

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός

Leonie Benesch – «Νυχτερινή Βάρδια»

Valeria Bruni Tedeschi – «Duse»

Léa Drucker – «Case 137»

Vicky Krieps – «Love Me Tender»

Renate Reinsve – «Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός

Sergi López – «Sirāt»

Mads Mikkelsen – «The Last Viking»

Toni Servillo – «La Grazia»

Stellan Skarsgård – «Συναισθηματική Αξία»

Idan Weiss – «Franz»

Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος

Santiago Fillol & Oliver Laxe – «Sirāt»

Jafar Panahi – «Ένα Απλό Ατύχημα»

Mascha Schilinski & Louise Peter – «Ο Ήχος της Πτώσης»

Paolo Sorrentino – «La Grazia»

Eskil Vogt & Joachim Trier – «Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερη Μουσική

Hania Rani - «Συναισθηματική Αξία»

Jerskin Fendrix - «Βουγονία»

Michael Fiedler, Eike Hosenfeld - «Ο Ήχος της Πτώσης»

Καλύτερη Φωτογραφία

Mauro Herce - «Sirāt»

Fabian Gamper - «Ο Ήχος της Πτώσης»

Manu Dacosse - «The Stranger»

Καλύτερο Μοντάζ

Γιώργος Μαυροψαρίδης - «Βουγονία»

Toni Froschhammer - «Die My Love»

Cristóbal Fernández - «Sirāt»

Καλύτερη Σκηνογραφία

James Price - «Βουγονία»

Jørgen Stangebye Larsen - «Συναισθηματική Αξία»

Laia Ateca - «Sirāt»

Καλύτερα Κοστούμια

Ursula Patzak - «Duse»

Michaela Horáčková Hořejší - «Franz»

Sabrina Krämer - «Ο Ήχος της Πτώσης»

Επιτελείο

Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman - «Συναισθηματική Αξία»

Nadia Acimi, Luís Bértolo και María Rodrigo - «Sirāt»

Karimah El-Giamal και Jacqueline Rietz - «Ο Ήχος της Πτώσης»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Torsten Witte - «Βουγονία»

Gabriela Poláková - «Franz»

Irina Schwarz και Anne-Marie Walther - «Ο Ήχος της Πτώσης»

Καλύτερος Ήχος

Johnnie Burn - «Βουγονία»

Laia Casanovas, Amanda Villavieja and Yasmina Praderas - «Sirāt»

Gwennolé Le Borgne, Marion Papinot, Lars Ginzel, Elias Boughedir and Amal Attia - «Η Φωνή της Χιντ Ρατζαμπ»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Afternoons of Solitude

Fiume o Morte!

Riefenstahl

Songs of Slow Burning Earth

With Hasan in Gaza

Καλύτερο Animation