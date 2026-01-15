Η πλατφόρμα Hellenic Heritage προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικό εισιτήριο,τις ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές ΑR (Επαυξημένης Πραγματικότητας) και VR.

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα, που ενώνει για πρώτη φορά 100 + 200 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της χώρας σε μία ενιαία σύγχρονη πύλη, την πλατφόρμα Hellenic Heritage (Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά), με ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές ΑR (Επαυξημένης Πραγματικότητας) και VR (Εικονικής Πραγματικότητας) παρουσιάστηκε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, η οποία λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2025 και αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026 να είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, συνδέει πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό με πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι, Έλληνες και ξένοι, ανακαλύπτουν, βιώνουν και συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό.

«Είναι ένα εμβληματικό έργο, που πραγματοποιούν το υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πρόσβαση και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και υπηρετεί τη λογική της οικονομίας των εμπειριών και της δημιουργίας μίας ισχυρής και διακριτής ταυτότητας», υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στην εκδήλωση «Hellenic Heritage - Open Days #2: Νέες Υπηρεσίες, Νέες Εμπειρίες», που φιλοξενήθηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον.

Η υπουργός Πολιτισμού εξήγησε ότι για πρώτη φορά 300 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της χώρας, μέσα από το ψηφιακό οικοσύστημα, ενώνονται σε ενιαία σύγχρονη πύλη, με καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τις ψηφιακές ξεναγήσεις για 40 χώρους και μουσεία σε οκτώ γλώσσες, μεταξύ αυτών και η νοηματική, εφαρμογές ΑR και VR και με πιστοποιημένο επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο.

«Το έργο δεν αφορά απλώς την ψηφιακή αναβάθμιση. Αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προστασία, την ανάδειξη και τη μετάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές, σε Έλληνες και σε ξένους επισκέπτες. Αφορά στη διασύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον, με σεβασμό στην ιστορία μας και σχέδιο για έναν πολιτισμό ανοιχτό και προσβάσιμο», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού, τονίζοντας ότι «η σημερινή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη είναι η αφετηρία της υλοποίησης και της εξέλιξης ενός οράματος, το οποίο έγινε σχέδιο και το οποίο αναδεικνύει και προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στο παγκόσμιο κοινό».

Ιδιαίτερη μέριμνα, όπως σημείωσε η κ. Μενδώνη, έχει δοθεί στην προσβασιμότητα, προσθέτοντας ότι τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους, που δικαιούνται δωρεάν είσοδο, θα μπορούν να επιλέγουν ειδικές υπηρεσίες κατά την κράτησή τους, όπως τη χρήση του ανελκυστήρα ή του αμαξιδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, με πλήρη τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών και περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς τόπους με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και ανοικτών συστημάτων», ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι η αναβάθμιση των υποδομών, συμβατικών και ψηφιακών, συνολικά του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) συμπεριελήφθη στα έργα που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, με πόρους που ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Τόνισε ακόμη ότι η καθοριστική συμβολή του πολιτισμού στον εθνικό πλούτο είναι πλέον αδιαμφισβήτητη και παρέθεσε στοιχεία από μελέτες, που έχουν αποδείξει ότι «η επένδυση ενός ευρώ στα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς αποδίδουν σε βάθος 5ετίας 3,44 ευρώ στην οικονομία» και ότι η «επένδυση ενός ευρώ σε οπτικοακουστικό έργο και οπτικοακουστικές παραγωγές αποδίδει στην περίοδο της εξέλιξής του 4,2 ευρώ».

Ενίσχυση της σχέσης του επισκέπτη με τον πολιτισμό

Παρουσιάζουμε ένα έργο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε τον ελληνικό πολιτισμό, ένα έργο εθνικής σημασίας, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε όλη τη χώρα, τόνισε ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΑΠ, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς.

Πρακτικά, όπως υπογράμμισε, για τον κάθε επισκέπτη αυτό σημαίνει:

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και σύγχρονο έλεγχο πρόσβασης, σε πρώτη φάση σε περισσότερους από 100 χώρους, ώστε η είσοδος να γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ψηφιακή κάρτα μέλους, που ενισχύει τη σχέση του επισκέπτη με τον πολιτισμό και δημιουργεί κίνητρα επαναλαμβανόμενης επίσκεψης.

Ψηφιακούς ξεναγούς σε δεκάδες χώρους διαθέσιμους σε δεκάδες γλώσσες και στη νοηματική ώστε η εμπειρία να είναι πραγματικά προσβάσιμη σε όλους.

Εμπειρίες Επαυξημένης (AR) και Εικονικής (VR) Πραγματικότητας σε εμβληματικούς χώρους, όπως η Αρχαία Αγορά των Αθηνών, η Αρχαία Ολυμπία και η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να δει και να βιώσει πώς ήταν τα μνημεία στο παρελθόν χωρίς καμία παρέμβαση στον φυσικό χώρο.

Ψηφιακές πινακίδες ενημέρωσης και σύγχρονα συστήματα εποπτείας και προστασίας των μνημείων.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά, καλύτερη εμπειρία στον επισκέπτη, περισσότερη προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη, αύξηση των δημοσίων εσόδων και ουσιαστική αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας, τόνισε ο κ. Μπαρλαμπάς.

Σημείωσε ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αν σε αυτούς συμπεριληφθούν οι εθνικοί πόροι που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του και τη στήριξή του, ξεπερνάει τα 36 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ότι βρίσκεται σε φάση πιλοτικής λειτουργίας. Η προσδοκία είναι το πρώτο τρίμηνο του 2026 να είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

Ο ΟΔΑΠ, όπως τόνισε, διαχειρίζεται και υλοποιεί μεγάλα αναπτυξιακά έργα, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας.

Ρομαντικό δείπνο με φόντο το ηλιοβασίλεμα στο Κάστρο της Πάργας και δημιουργία αναμνήσεων σε 19 Μουσεία

«Αυτό που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού είναι σπουδαίο. Άφοβα μπορούμε να πούμε ότι δεν θαυμάζουμε τον πολιτισμό, μόνον από απόσταση, τον ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας, τον κάνουμε προσιτό και ανθρώπινο, χωρίς να χάνει όμως τίποτα από το μεγαλείο του», υπογράμμισε η Αγγελική Μαραγκάκη, διευθύντρια ανάπτυξης Πολιτιστικών Παραγωγών και Προβολής του ΟΔΑΠ.

«Με όραμα απλό και φιλόδοξο, κατορθώσαμε να μετατρέψουμε κάθε επίσκεψη σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η αισθητική, η γαστρονομία και η φιλοξενία συνομιλούν πάντα αρμονικά με τον πολιτισμό. Μέσα από ανοιχτούς, δημόσιους διαγωνισμούς επανασχεδιάσαμε την εμπειρία του επισκέπτη σε πολιτιστικούς τόπους της χώρας. Δημιουργήσαμε νέους προορισμούς στην καρδιά της ιστορίας. Δημιουργήσαμε λόγους για να επισκεφθεί κάποιος έναν πολιτιστικό χώρο ξανά και ξανά με διαφορετικούς τρόπους. Πλέον, ένα ζευγάρι μπορεί να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα μέσα από ένα ρομαντικό δείπνο στο Κάστρο της Πάργας, μία παρέα φίλων να οργανώσει το βραδινό της στον κήπο ενός Αρχαιολογικού Μουσείου, επαγγελματίες τουρισμού ή event planners μπορούν να δημιουργήσουν μία ξεχωριστή ανάμνηση για το δικό τους κοινό και για τους δικούς μας επισκέπτες σε 19 Μουσεία», τόνισε η κ. Μαραγκάκη.

Το έργο και την ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr παρουσίασε αναλυτικά ο Χρήστος Ουζούνης, υπεύθυνος για την ψηφιακή στρατηγική και τον σχεδιασμό των λύσεών της, ο οποίος εξήγησε ότι μέσα από την πλατφόρμα hh.gr, ο επισκέπτης θα μπορεί να αντλήσει έμπνευση, να λάβει καθοδήγηση και βοήθεια σε κάθε βήμα.

Δημιουργήθηκε, όπως ανέφερε, μία ενιαία υπογραφή, που θα ακολουθεί τον επισκέπτη σε όλη τη διαδρομή του στον ελληνικό πολιτισμό, πριν από την επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και μετά την επίσκεψη, επισήμανε και πρόσθεσε ότι γύρω από το hh.gr χτίστηκαν και θα συνεχίσουν να χτίζονται υπηρεσίες.

Η πύλη παρέχει τον επίσημο οδηγό επίσκεψης για περισσότερους από 300 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, παρουσιάζει κάθε χώρο με πρακτικές πληροφορίες, έχει το δικό της ψηφιακό πολιτιστικό περιοδικό με ενότητες όπως πολιτιστικές διαδρομές, γαστρονομία και συνδέει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ, όπως τα εισιτήρια, τις εμπειρίες και το νέο e-shop, είπε ο κ. Ουζούνης.

Στην τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του κεντρικού οδικού άξονα της Θεσσαλονίκης, Decumanus Maximus και των μνημείων που τον περιέβαλλαν κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ. με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ανασκαφές του μετρό στους σταθμούς Βενιζέλου και Αγίας Σόφιας, αναφέρθηκε η Ελισάβετ - Μπετίνα Τσιγαρίδα, αρχαιολόγος, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας.

Η αναπαράσταση παρουσιάζεται υπό μορφή βίντεο, που αποτελεί τμήμα ψηφιακού έργου, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ομάδα αρχαιολόγων. Το βίντεο αποκτά άλλη διάσταση με την ένταξή του στον κόμβο Hellenic Heritage, θα έχει πρόσβαση σε αυτό ευρύτερο κοινό και θα ενισχύσει την εικόνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα δημιουργήσει τις βάσεις για νέες μορφές αφήγησης, εκπαίδευσης και εμπειρίας, ανέφερε.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Μήττας.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των επαγγελματικών εργαλείων Business Partners και των εργαλείων διαχείρισης για χώρους και μουσεία.

*Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ