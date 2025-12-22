Το δεύτερο επεισόδιο θα προβληθεί απόψε (22/12) στις 11 το βράδυ.

Μετά το ρεκόρ τηλεθέασης που κατέγραψε στην πρεμιέρα του, την περασμένη Δευτέρα (15/12), το «ΡΙΦΙΦΙ» της COSMOTE TV επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο δεύτερο επεισόδιο.

Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992. Αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 1, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Όλα όσα θα δούμε στο 2ο επεισόδιο της σειράς

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς (τη Δευτέρα 22/12 στις 23:00, COSMOTE CINEMA 1), η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη) συναντιέται με τον Νίκο (Βασίλη Χαραλαμπόπουλο), τον Βάκη (Πάνο Βλάχο) και τον Μιχάλη (Προμηθέα Αλειφερόπουλο) και τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε, δίνοντάς τους διορία να της απαντήσουν στην πρόταση που τους έκανε.

Εν αναμονή της απόφασής τους, βρίσκεται με τον Μανώλη (Χρήστο Χατζηπαναγιώτη), ωστόσο η συζήτησή τους διακόπτεται απρόσμενα από την εμφάνιση ενός γνώριμου άνδρα, ο οποίος ζητά να συμμετάσχει στο σχέδιο της Όλγας.

{https://youtu.be/b2IxJkPxD3I?si=a7OIS62q6yACjMNG}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα.



Τη σειρά πλαισιώνουν, ακόμη, οι ηθοποιοί: Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης κ.ά.

Συντελεστές:



Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Regklis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Makeup Artist: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Hair Stylist: Γιώργος Ταμπακάκης

Sound Design & Mixing: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Άρης Λουζιώτης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

VFX: Έλενα Τοπούζογλου, Tony Alamo