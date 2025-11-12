Ο εκδότης Αργύρης Καστανιώτης και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θοδωρής Γεωργακόπουλος δώρισαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, το πρώτο αντίτυπο του νέου παιδικού βιβλίου «Το Μικρό Πάπιγκο».

Μια ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο εκδότης Αργύρης Καστανιώτης και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θοδωρής Γεωργακόπουλος είχαν την τιμή να παρουσιάσουν και να δωρίσουν στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, το πρώτο αντίτυπο του νέου παιδικού βιβλίου «Το Μικρό Πάπιγκο».

Είναι γνωστή η μεγάλη αγάπη του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ιδιαίτερη πατρίδα του και το ενδιαφέρον του για κάθε γωνιά της Ηπείρου.

Το βιβλίο, γραμμένο από τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο και εικονογραφημένο από την πολυβραβευμένη Πορτογαλίδα εικονογράφο Mariana Rio, αντλεί έμπνευση από την πανέμορφη Ήπειρο. Πρωταγωνιστεί ένα από τα πιο όμορφα και μαγικά χωριά της Ελλάδας το Μικρό Πάπιγκο και μαζί του το Μεγάλο Πάπιγκο, η Αρίστη και τα Ιωάννινα, ακόμη και η Νέα Υόρκη.

Ένας Έλληνας συγγραφέας και μια Πορτογαλίδα εικονογράφος φτιάχνουν μια ιστορία για παιδιά που θέλουν να μεγαλώσουν και για μεγάλους που θέλουν να γίνουν ξανά παιδιά.